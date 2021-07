Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Mr Wrong - Lezioni d'amore, nella prossima puntata che andrà in onda questa sera martedì 20 luglio alle 21:30 in prima serata su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. Entrando nello specifico dell'episodio speciale di tre ore, l'attenzione sarà principalmente puntata sulla crisi tra Levent e Cansu. Infatti, Levent vorrà rimandare le nozze con la donna, per risolvere i problemi con sua figlia, ma la futura sposa non la prenderà affatto bene e lo lascerà per sempre.

Nel frattempo, Ozgur dovrà risolvere alcuni i problemi burocratici che riguarderanno il suo locale. Successivamente, il protagonista riuscirà a ottenere nuovamente il Laguna e farà la proposta di matrimonio a Ezgi.

Levent vorrà rimandare le nozze, ma Cansu lo lascerà per sempre

Nella puntata speciale in onda martedì 20 luglio in prima serata alle 21:30 su Canale 5, le nozze tra Levent e Cansu salteranno a causa della gelosia di Zeynep. Infatti, il futuro sposo deciderà di annullare il suo matrimonio, in quanto dovrà prima risolvere i problemi con sua figlia. Levent però non prenderà questa decisione in maniera definitiva, ma chiederà alla sua futura sposa di rimandare solo momentaneamente il lieto evento.

La donna però non prenderà affatto bene la decisione dell'uomo e deciderà di lasciarlo per sempre. Inoltre, Cansu si prenderà un periodo di vacanza per staccare la spina

Serdar ricatterà Tolga che restituirà il locale a Ozgur

Intanto, Ozgur e Ezgi affronteranno i vari problemi del Laguna, che verrà messo sotto sequestro dalla finanza, a causa delle macchinazioni orchestrate da Yesim e Serdar.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quest'ultimo non contento per aver fatto mettere sotto sequestro il Laguna, tenterà anche di convincere Ezgi a ricattare Tolga tramite alcune registrazioni molto scottanti. In particolare, Serdar dirà a Ezgi che se dovesse ricattare Tolga in questo modo, lui dovrà restituire la Gabbia a Ozgur. La ragazza però si rifiuterà di scendere a compromessi con Serdar e quindi sarà proprio quest'ultimo che ricatterà Tolga, fingendosi Ezgi.

Il piano di Serdar funzionerà, in quanto Tolga si ritroverà con le spalle al muro e restituirà il locale al cugino

Ozgur farà la proposta di matrimonio a Ezgi

Poco dopo, Fitnat coglierà in flagranza suo marito che starà in una camera di un hotel, in compagnia di un'altra donna. Invece, Ezgi grazie all'aiuto dei suoi genitori riuscirà a diventare una socia di minoranza del locale di Ozgur. Quest'ultimo intanto, deciderà finalmente di fare la proposta di matrimonio alla ragazza che accetterà senza nemmeno esitare, in quanto sarà felicissima di diventare la moglie del personaggio interpretato da Can Yaman.

Inoltre, c'è da dire che con la proposta di matrimonio si concluderà la telenovela turca, però chi volesse rivedere tutti gli episodi precedenti di Mr Wrong, potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.