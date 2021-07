Lunedì 12 luglio andrà in onda la terza puntata di Temptation Island, quella che segna il giro di boa dell'edizione 2021.

Le anticipazioni che sono state date fino ad ora, informano i telespettatori del fatto che almeno una coppia lascerà il format dopo un "infuocato" falò di confronto definitivo. Attenzione particolare, infine, sulla fuga di Ste dal villaggio: il ragazzo potrebbe essere squalificato per una violazione del regolamento messa in atto per amore di Claudia.

Anticipazioni terza serata di Temptation Island

Cresce l'attesa dei fan di Temptation Island per la terza puntata, quella che sarà trasmessa su Canale 5 il 12 luglio.

Gli spoiler fanno sapere che altri due protagonisti del cast diranno addio al reality-show in anticipo rispetto ai 21 giorni previsti.

Dopo quella formata da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, un'altra coppia dell'edizione 2021 tornerà a casa un po' prima: uno dei fidanzati chiederà un falò di confronto dopo aver visto qualcosa di troppo o nel pinnettu o in spiaggia davanti a Filippo Bisciglia.

Ovviamente non si conoscono i nomi dei due in questa puntata avranno un faccia a faccia definitivo, al termine del quale dovranno decidere se abbandonare la Sardegna insieme oppure ognuno per conto proprio.

La corsa di Ste accende i fan di Temptation Island

Un'altra anticipazione che hanno dato gli addetti ai lavori sulla terza puntata di Temptation Island, riguarda Ste.

Il ragazzo che il prossimo 7 agosto dovrebbe convolare a nozze con Claudia, il 12 luglio si renderà protagonista di un momento che è destinato a far discutere.

In un video che è stato pubblicato in questi giorni, si vede il fidanzato correre via dal proprio villaggio in preda alla rabbia. Il volto dell'edizione 2021 del reality-show, dunque, è stato ripreso dalle telecamere mentre fugge dal resort che ospita lui e tutti gli altri uomini, senza che nessuno riesca a fermarlo in tempo.

Si presume che Socionovo possa aver visto qualcosa di sconveniente sulla compagna, probabilmente un filmato in cui Venturini appare troppo vicina ad un tentatore.

Il rumor sulla squalifica di due fidanzati del cast

Qualora Ste dovesse riuscire a scavalcare la barriera che separa il suo villaggio da quello di Claudia, domani i fan di Temptation Island potrebbero assistere ad un momento quasi inedito.

Chi in passato ha superato il confine che divide il resort degli uomini da quello delle donne (Ciro Petrone l'ha fatto in un'edizione Vip di qualche anno fa), è stato squalificato dal reality-show per una palese violazione del regolamento. I protagonisti del format estivo di Canale 5, infatti, non possono vedersi e sentirsi per 21 giorni, ovvero finché il loro viaggio nei sentimenti non finisce.

Se qualcuno vuole lasciare in anticipo il programma, può farlo solo richiedendo un falò di confronto definitivo, quello che a inizio percorso viene fissato tre settimane dopo il via alle riprese in Sardegna.

Voci ancora non confermate, sostengono che potrebbe essere Ste il fidanzato che quest'anno ha infranto le regole pur di ricongiungersi alla sua dolce metà, quella con la quale dovrebbe sposarsi tra meno di un mese.

La coppia ha deciso di partecipare alla nuova stagione di Temptation per capire se il matrimonio è davvero il passo giusto, dopo un momento di crisi che soprattutto Claudia ha avvertito. La giovane si è lamentata parecchio del proprio rapporto con i single, arrivando a fare confidenze sull'intimità che vive con il compagno, che sembra non soddisfarla più come un tempo.