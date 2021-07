Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono stati una delle coppie più discusse della nona edizione di Temptation Island, docu-reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. A far parlare di loro non è stata soltanto la differenza di età, ma anche la forte gelosia di Tommaso seguita poi da un bacio con la single Giulia Cerini. Eletti ha inoltre provato a conoscere meglio la tentatrice fuori dalla trasmissione, nonostante sia ancora innamorato di Valentina. A confidarlo è stato proprio lo studente, nato a Roma nel 2000, in una recente intervista rilasciata al settimanale 'Uomini e Donne Magazine'.

Le parole di Tommaso su Valentina dopo Temptation Island

"Ce la metterò tutta per tornare con lei. Tra me e Valentina c'è un legame unico che è impossibile buttare via" ha esordito così Tommaso Eletti, parlando di Valentina Nulli Augusti con cui ha partecipato a Temptation Island. "A Valentina prometto che le starò sempre vicino e se torneremo insieme, la nostra vita non sarà più come prima" ha poi aggiunto il giovane italo-americano a 'Uomini e Donne Magazine'.

Tommaso ha inoltre confidato di aver rivisto Nulli Augusti fuori dal programma di Canale 5 e di aver avuto un incontro intimo, nonostante l'ex fidanzata abbia raccontato una versione diversa: quella di ritenersi single e di aver visto Eletti soltanto per fare una chiacchierata.

Non solo: il giovane ex concorrente del docu-reality ha ammesso di essersi pentito di aver scambiato effusioni con la tentatrice romana Giulia Cerini, poiché non ritiene che sia la donna giusta per lui.

Valentina Nulli Augusti su Tommaso: 'Infantile e folle'

Intervistata dal settimanale 'Uomini e Donne', Valentina Nulli Augusti ha raccontato il suo percorso a Temptation Island, confidando che non ci sarebbe alcun ritorno di fiamma con Tommaso Eletti.

"La vista delle immagini dentro il villaggio gli hanno provocato un trauma" ha esordito così Valentina, parlando dei video che avrebbero fatto ingelosire Tommaso durante il docu-reality di Canale 5. "Ha attuato un meccanismo di difesa orribile, che mi ha ripetuto più volte una volta tornati. Il suo cambiamento lì dentro così infantile e folle, ha decretato la rottura" ha poi aggiunto l'hostess nata a Roma il 30 agosto 1981, spiegando il motivo che avrebbe fatto naufragare la storia d'amore con il giovane Eletti.

"Non posso dare una seconda possibilità, anche se lui si è reso conto dell'errore madornale commesso e sta facendo di tutto per non perdermi" ha infine spiegato Nulli Augusti, consigliando al suo ex fidanzato ventunenne di lavorare sulla sua gelosia, nel caso abbia ancora intenzione di recuperare il rapporto.