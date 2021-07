Il 30 giugno 2021 è cominciata la nuova stagione del programma televisivo Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia e in onda su canale 5. Sono sei le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco per scoprire se i loro sentimenti sono reali e se il loro amore riuscirà ad superare le tentazioni delle prossime settimane. Nella prima puntata, andata in onda di mercoledì, le coppie hanno conosciuto tentatori e tentatrici che le accompagneranno in questo viaggio e non sono mancati i primi falò e i primi pinnettu. Mentre nella seconda puntata Bisciglia entrerà in uno dei villaggi per parlare con Valentina.

La coppia formata da Valentina e Tommaso è stata la più chiacchierata sul web

Una delle coppie più chiacchierate sul web e sui social network è stata quella composta da Tommaso e Valentina, rispettivamente di 21 e 40 anni. I due hanno deciso di partecipare al programma televisivo in quanto lui è molto geloso della sua fidanzata e le discussioni tra di loro sono all'ordine del giorno, anche a causa della giovane età di lui che lo porta ad avere molte insicurezze. Già nella prima puntata Tommaso ha dimostrato la sua gelosia nel pinnettu e al falò in quanto secondo lui i costumi indossati da Valentina erano troppo sexy e lui preferisce che la stessa non abbia comportamenti troppo confidenziali con gli altri tentatori.

Nella seconda puntata, però, ci potrebbe essere un ulteriore colpo di scena, come si evince dalle immagini mostrate in coda alla trasmissione.

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island

Alla fine della prima puntata è stato trasmesso, come si consueto, un filmato con le anticipazioni di quello che accadrà nella seconda puntata, che andrà in onda lunedì 5 luglio 2021.

In particolare il conduttore Filippo Bisciglia entrerà a sorpresa nel villaggio e comunicherà di dover parlare immediatamente con la fidanzata Valentina. Nelle anticipazioni si evince che Bisciglia ha chiesto alla donna di seguirlo nel pinnettu in quanto c'erano delle immagini che doveva subito vedere senza aspettare il falò successivo.

Tommaso si è avvicinato molto ad una tentatrice ma Valentina pensa sia una provocazione

Dalle immagini trasmesse, si vede che Valentina nel pinnettu avrà modo di vedere il suo fidanzato Tommaso, confessare ai compagni d’avventura di avere combinato "un casino" con una tentatrice. Non si sa se si tratta di un tradimento effettivo oppure di un bluff di Tommaso per provocare Valentina. Quest'ultima sembra essere convinta che Tommaso abbia escogitato un piano per convincerla ad abbandonare la trasmissione insieme a lui, accecato dalla gelosia per la sua fidanzata. I telespettatori scopriranno la verità a proposito solo guardando la seconda puntata del reality show.