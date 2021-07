La coppia di Temptation Island 2021 che sta catturando maggiormente l'attenzione è quella formata da Valentina e Tommaso. I 19 anni di differenza d'età non sembrano pesare per nulla, se non fosse per l'unico ostacolo, la gelosia eccessiva di lui. Tommaso non ha mai nascosto di tenere ossessivamente alla sua fidanzata, una donna perfetta e con un "corpo sacro". Alcune affermazioni del giovane hanno sollevato un polverone sui social. Tantissime le critiche al comportamento e alla possessività del diciannovenne che, in barca, ha avvertito Valentina: ''Abbassa la gonna e copriti, non farti vedere in due pezzi''.

Intanto, spulciando sui social dell'avvenente 41enne, si è scoperto il nome dell'ex marito. Si tratterebbe di Stefano Pagani, un dentista di Roma più grande di lei. Come mai i due si sono separati? A dare tutte le spiegazioni del caso è stata proprio Valentina in un suo post del 2017.

Valentina di Temptation Island e il rapporto con l'ex marito

La concorrente del reality dedicato ai sentimenti campione di ascolti dell'estate di Canale 5 era sposata con Stefano. Pare che i due fossero molto uniti ma che, nonostante il grande amore, la storia sia finita. A raccontare le sue emozioni è stata Valentina in un lungo post, dove invita tutti a scegliere di stare bene e pensare ala propria serenità: ''Il nostro è stato un amore viscerale che vale la pena di vivere'', esordisce la bionda hostess.

''Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano ho avuto il coraggio di mettere me stessa e la mia felicità sopra tutto''. Certo, non è stato facile prendere questa decisione e voltare pagina, come ammette Valentina nel suo post. Leggendo tra le righe, si nota come l'attuale fidanzata di Tommaso abbia sottolineato l'importanza di stare con partner che lascino i propri spazi: ''Non permettete a nessuno di privarvi della vostra libertà''.

Ora Valentina è fidanzata con Tommaso. I due sono innamoratissimi ma sono arrivati a Temptation Island per cercare di risolvere l'unico problema che li divide: la gelosia di lui. A quanto pare però, la situazione si sarebbe ribaltata in maniera inaspettata.

Anticipazioni Temptation Island, Tommaso sotto le coperte con una tentatrice

Ha fatto decisamente riflettere il comportamento di Tommaso, iper geloso di Valentina e in costante ansia nel villaggio dei fidanzati. Un atteggiamento che contrasta con quanto visto nel promo della seconda puntata di Temptation Island che andrà in onda lunedì 5 luglio in prima serata su Canale 5.

Nella clip, Tommaso si apparta con una tentatrice e resta con lei sotto le coperte. Incredula la fidanzata Valentina che, di fronte a quelle immagini, ha pensato alla possibilità di un falò di confronto. Non resta che attendere la nuova puntata per scoprire che cosa è successo tra i due.