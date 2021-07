Sono passati pochi giorni da quando Filippo Bisciglia ha condotto l'ultima puntata dell'edizione 2021 di Temptation Island, quella che ha fatto registrare ascolti record anche nel gran finale (3,7 milioni di spettatori e picchi del 30% di share). Una protagonista del cast, Jessica Mascheroni, è tornata sui social network per difendersi dalle critiche che sta ricevendo da tempo in merito ad alcuni insulti che ha rivolto a ragazze che prima di lei hanno partecipato al reality-show. La milanese si è scusata, ma ha anche invitato i follower a non commettere i suoi stessi errori.

Le giustificazioni del volto di Temptation Island

A ridosso dell'ultima puntata di Temptation Island, sul web hanno cominciato a circolare dei commenti un po' forti che Jessica ha fatto su vecchi protagonisti del reality-show. La ragazza, infatti, in passato ha usato i social network per criticare aspramente i comportamenti di alcuni personaggi che l'hanno preceduta, soprattutto donne che hanno fatto il viaggio nei sentimenti qualche anno prima di lei.

"Lara ma quanto sei brutta. Mamma mia che spavento", "Tenetemi perché entro in tv per spaccare la faccia ad Alessio. Affogati nel mare, sei un uomo di m... Fallito, linciaggio subito", "Nilufar ma sei scema? Sparati, sei la vergogna delle donne.

C... rumena", questi sono solo alcuni dei commenti che Mascheroni ha fatto assistendo a recenti edizioni del format Mediaset. Questi insulti erano rivolti a Nilufar Addati (ex tronista di Uomini e donne), a Lara Zorzetto (volto del programma estivo di Canale 5) e ad Alessio Bruno (ex fidanzato di Valeria Bigella nel villaggio).

Le scuse della milanese

Quando ha ripreso possesso dei suoi account (tutti i protagonisti di Temptation Island non possono usare i social network finché non viene trasmessa l'ultima puntata dell'edizione alla quale hanno partecipato), Jessica ha pubblicato una serie di Instagram Stories per commentare la polemica che l'ha travolta di recente.

In dei video che i siti di Gossip hanno condiviso il 28 luglio scorso, Mascheroni ha detto: "Chiedo umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso. Non le conosco". La milanese si è rivolta soprattutto a Nilufar e a Lara, due delle sue 'vittime', ed ha chiesto loro di perdonare lo scivolone che ha fatto qualche anno fa quando ha commentato le edizioni del reality al quale hanno preso parte. "Quei post fanno veramente schifo e mi vergogno per quello che ho scritto", ha aggiunto la ex di Alessandro nel suo primo sfogo social dopo la fine del programma.

L'attacco a Deianira al termine di Temptation Island

Dopo aver chiesto scusa a chi ha offeso senza motivo qualche anno fa, Jessica ha voluto suggerire ai propri follower di non fare i suoi stessi errori e, quindi, di non insultarla per dei messaggi che ha scritto tempo fa guardando Temptation Island.

"Prendete esempio da me, ho sbagliato e sto chiedendo scusa. Insultare non porta da nessuna parte", ha detto la ragazza in alcuni video. Prima di congedare i fan, però, Mascheroni ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa quando ha aggiunto: "Non fate come Deianira, che predica bene e razzola male".

"Vive di provocazioni verso gli altri. Ha offeso tutti noi durante il programma, e non potevamo replicare"; ha concluso la milanese nel suo primo sfogo social dopo la messa in onda dell'ultima puntata dell'edizione 2021 del reality-show al quale ha partecipato. La donna faceva riferimento alle tante segnalazioni che l'influencer Marzano ha riportato su Instagram nelle scorse settimane, quelle che hanno messo in dubbio la sincerità di più o meno tutti i protagonisti del cast.