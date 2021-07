Sono in tanti a non credere in una coppia che si è formata a Temptation Island di recente. Anche se Luciano Punzo e Manuela Carriero continuano a mostrarsi felici ed affiatati sui social network, c'è chi mette in dubbio soprattutto il sentimento che il ragazzo dice di provare per la pugliese. Il modello ha risposto agli scettici con ironia, ovvero tirando in ballo un presunto contratto che starebbe rispettando dopo la fine del programma di Canale 5.

La replica del single di Temptation Island

Da quando è andata in onda la sesta ed ultima puntata di Temptation Island 2021, in tanti si sono esposti per commentare la svolta che c'è stata nel privato di una protagonista del cast.

Manuela, infatti, ha deciso di lasciare il fidanzato Stefano (col quale faceva coppia da quattro anni e mezzo) e di iniziare una frequentazione con tentatore Luciano.

Anche se il ragazzo ha accettato con gioia di uscire dal programma mano nella mano con la bella Carriero, molti spettatori si dicono scettici circa la sincerità dei suoi sentimenti. In questi giorni, infatti, alcuni hanno addirittura ipotizzato che il napoletano starebbe fingendo un interesse per rispettare un contratto. A queste teorie forse un po' 'complottiste', ha ribattuto il diretto interessato con un paio di Stories che ha pubblicato sul suo profilo Instagram il 29 luglio scorso.

La felicità di Manuela dopo Temptation Island

Riprendendosi abbracciato a Manuela in spiaggia, l'altro giorno Luciano ha detto: "Questo video è per tutti quelli che dicono che io e lei non siamo mai stati insieme". Il bel Punzo, dunque, ha voluto dimostrare ai più scettici che la frequentazione con la brindisina procede a gonfie vele anche ora che le telecamere di Temptation Island si sono spente.

"Ma ti stanno pagando ancora?", ha chiesto ironicamente Carriero nel video che il nuovo compagno ha pubblicato su Instagram il 29 luglio. La protagonista del reality-show di Canale 5, poi, ha aggiunto: "Dai, tanto a fine mese scade il contratto". Il modello è stato al gioco ed ha detto che avrebbe firmato un accordo per tre mesi più tre con un possibile rinnovo.

"Dicono che vengo pagato e che sono un attore. Sì ragazzi, sono un grandissimo attore", ha scherzato uno dei single più discussi dell'edizione 2021 del format di Canale 5. I neo piccioncini hanno anche giocato su un presunto compenso che lui percepirebbe per farsi vedere insieme a Manuela: "Mi pagano veramente tanto".

La nuova vita di Stefano

Non solo Manuela ha trovato l'amore nel villaggio di Temptation Island. Anche Stefano Sirena, ex fidanzato della brindisina Carriero, ha deciso di lasciare il programma insieme alla single che l'ha consolato nei momenti più duri. Terminata la messa in onda dell'ultima puntata dell'anno, il pugliese ha iniziato a condividere con i fan foto e video con la nuova compagna, la tentatrice Federica.

I due hanno pubblicato il primo selfie di coppia proprio a ridosso del finale del reality-show, ovvero dopo che i telespettatori sono stati aggiornati su quello che è successo tra i protagonisti del cast un mese dopo la fine delle riprese in Sardegna. La stagione 2021 di Temptation, dunque, sarà ricordata per i tanti addii al falò di confronto (tre unioni su sei sono "scoppiate"), ma anche per i legami che sono nati tra i fidanzati e i ragazzi/e single coi quali hanno convissuto per 21 giorni. Anche Alessandro sta vivendo un flirt con Carlotta, la giovane che gli è stata vicino dopo aver visto le effusioni che Jessica si scambiava con Davide Basolo davanti alle telecamere. Non è andata aventi, infine, la liaison tra Tommaso e Giulia.