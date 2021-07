Cosa succede nelle puntate di Un posto al sole 26-30 luglio 2021? La soap opera ambientata a Palazzo Palladini prosegue la messa in onda dal lunedì al venerdì in prima serata alle ore 20:45 circa. Dal 9 agosto invece, per due settimane, la telenovela andrà in pausa estiva, per riprendere con gli episodi inediti il 23 agosto. L'attenzione è tutta per Filippo e per l'amnesia che gli ha fatto perdere i ricordi degli ultimi dieci anni. Serena, con tanta pazienza e amore, sta provando a fargli rammentare i momenti più belli della loro storia d'amore.

Filippo ha anche appreso di diventare di nuovo padre, sebbene non ricordi nemmeno un solo giorno vissuto con la piccola Irene. Di seguito, le anticipazioni di Upas dell'ultima settimana di luglio.

Anticipazioni di Un posto al sole dal 26 al 30 luglio 2021

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto sarà affranto per la partenza di Marina. Ormai la situazione di emergenza ai cantieri è rientrata, ma non la confusione di Ferri. L'amore e l'attrazione per la bella Giordano sembrano essere tornati prepotenti. Un imprevisto però, potrebbe cambiare le carte in tavola: Marina inizierà a tenere d'occhio Fabrizio, insospettita da alcuno suoi comportamenti.

Ferri è davvero al sicuro? A quanto pare, no.

Pietro Abbate verrà tramortito da due uomini che lo sorprenderanno all'improvviso. Questo e anche altro faranno riaccendere in lui la sete di vendetta ai danni di Roberto.

Silvia deve prendere una decisione sul matrimonio con Michele

Il rapporto tra Silvia e Michele non sta andando nella direzione giusta, nonostante i tentativi di entrambi di rimettere in piedi il loro matrimonio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quando tutto sembrava andare bene, l'arrivo di Giancarlo ha destabilizzato Silvia.

Nelle nuove puntate di Upas, Silvia rifletterà a lungo sui suoi reali sentimenti per il marito e, consapevole del fatto che sia giunto il momento di fare chiarezza, parlerà a cuore aperto con Michele. Quale sarà la sua decisione?

A proposito di decisioni, tempo di scelte anche per Speranza: se da una parte Samuel la fa sentire importante con il suo corteggiamento d'altri tempi, dall'altra è irrimediabilmente attratta da Vittorio, cinico e sprezzante.

L'ultimo tentativo di Filippo per recuperare la memoria, spoiler Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Upas in onda su Rai 3 dal 26 al 30 luglio, Serena e Roberto saranno frustrati per il mancato recupero della memoria di Filippo. Il tempo sembrerà giocare a sfavore del povero Sartori.

Filippo però non demorderà e, spronato da Serena, deciderà di fare un ultimo disperato tentativo per riavere i suoi ricordi.

Attenzione anche a Guido, che verrà aggredito mentre sta prestando servizio. A soccorrerlo saranno Raffaele e Renato.