Federico e Vincenza hanno condiviso la permanenza nel villaggio di Temptation Island. Nonostante i giorni di stretta vicinanza trascorsi in Sardegna, il fidanzato di Floriana, in una recente intervista per il magazine di Uomini e Donne, ha dichiarato di non avere provato attrazione fisica nei confronti della tentatrice e di avere percepito un suo abbraccio quasi come fastidioso. Rasa, inoltre, ha ricordato alcuni momenti del falò con la sua fidanzata, affermando che gli hanno dato fastidio alcuni epiteti detti nei suoi confronti.

Federico non ha provato attrazione fisica per Vincenza a Temptation Island

Federico ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo rapporto con la single campana, nato a Temptation Island, dichiarato: ''Mi sono avvicinato a Vincenza, in realtà, perché ho notato subito che era una ragazza solare e con lei ho instaurato subito un bel rapporto". Il fidanzato di Floriana Angelica ha inoltre elogiato l'intelligenza della tentatrice, con cui ha potuto parlare di diversi argomenti. Rasa ha però rivelato che la conoscenza con Botti è stata completamente diversa dall'inizio della sua relazione con Angelica, confidando: ''Vincenza e io eravamo complici, ma da parte mia non c'era attrazione fisica''.

Un abbraccio di Vincenza a Federico è stato quasi fastidioso: il retroscena

Federico si è inoltre reso conto di provare ancora dei sentimenti per la sua fidanzata, durante la conoscenza e la vicinanza con la single Vincenza. A tal proposito, Rasa ha confidato: ''Soprattutto una sera in cui lei mi ha abbracciato da dietro. In quel momento ho percepito quel contatto quasi come fastidioso.

Mi è venuta subito in mente Floriana che era lontana da me, nell'altro villaggio e ho sentito la sua mancanza''. Federico ha aggiunto inoltre che i momenti di divertimento a Temptation Island li avrebbe voluti vivere con Floriana.

Federico dispiaciuto per le parole di Floriana a Temptation Island

Federico, durante la permanenza a Temptation Island, ha fatto alcune dichiarazioni in merito al suo rapporto con Floriana, ma delle quali non si è pentito, rivelando: ''Penso di aver fatto un percorso coerente.

Col senno di poi mi dispiace solo di aver parlato 'pubblicamente' della nostra intimità che, per l'appunto, è qualcosa di personale''. Al contrario, Rasa si è detto dispiaciuto per alcuni epiteti usati dalla sua fidanzata nei suoi confronti, durante il falò. Non resta che attendere la prossima puntata di Temptation Island, per scoprire come andrà a finire la storia d'amore fra Federico e Floriana e se per loro ci sarà la possibilità di ricominciare la loro storia d'amore.