Federico e Vincenza si sono conosciuti a Temptation Island e la tentatrice campana ha provato a conquistare il fidanzato di Angelica. Dopo l'uscita dal reality, la single è stata intervistata e ha rivelato un retroscena su alcune confessioni che le avrebbe fatto Rasa, mentre erano nella vasca idromassaggio. Inoltre, Vincenza ha espresso la sua opinione sul rapporto fra Federico e Angelica.

Temptation Island: il retroscena di Vincenza su Federico

Vincenza Botti ha rilasciato un'intervista esclusiva per il magazine di Uomini e Donne e ha raccontato la sua esperienza a Temptation Island.

La tentatrice del reality ha ricordato i momenti con Rasa: ''C'è stata una sera in particolare, mentre stavo facendo il bagno nella vasca idromassaggio e lui si è seduto su una sdraio accanto a me, in cui abbiamo iniziato a chiacchierare e Federico mi ha fatto alcune confessioni che mi hanno lasciata un po' scossa''.

Vincenza racconta cosa è accaduto con Federico a Temptation Island

La tentatrice di Temptation Island ha proseguito il racconto, rivelando altri dettagli sulla conversazione avuta con Federico, confidando: ''Ho percepito che era arrivato alla consapevolezza che la sua fidanzata avrebbe potuto non renderlo felice, ma non volendo mai prendere delle decisioni che possano ferire le persone che ha accanto, non aveva il coraggio di lasciarla''.

Vincenza ha inoltre affermato che Rasa le avrebbe confidato che Angelica avrebbe da sempre avuto il vizio di tendere a farsi lasciare, nonostante arrivi a comprendere che una relazione così non può continuare. A tal proposito, la single ha affermato: ''Credo che questo modo di pensare sia sbagliato per entrambe le parti della coppia: se non c'è amore, non c'è passione, bisogna trovare il coraggio per lasciare andare le persone, non solo per la propria serenità ma anche per rispetto e affetto nei confronti dell'altro''.

Temptation Island: i commenti di Vincenza su Federico e Angelica

Vincenza ha poi commentato la coppia di Temptation Island, raccontando il primo incontro con Federico in Sardegna. Botti ha rivelato: ''Quando l'ho visto il giorno dello sbarco sono rimasta subito colpita. Aveva una camicia rosa e, amando quel colore, ho pensato fosse un segno del destino.

Da lì ci siamo scelti a vicenda''. In merito alla fidanzata di Rasa, invece, la tentatrice di Temptation Island ha affermato: ''Mi è sembrata una persona semplice, ma anche insicura. Di questo mi è dispiaciuto, perché una donna non dovrebbe mai dubitare di se stessa, anzi dovrebbe essere la prima a piacersi e a stare bene. In merito al rapporto con Federico, inoltre, Vincenza ha dichiarato che le piacerebbe mantenersi in contatto con lui anche fuori dal reality. Non resta che attendere la nuova puntata della trasmissione, per scoprire come cosa accadrà fra Angelica e il suo fidanzato.