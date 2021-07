Riccardo Guarnieri, il cavaliere di Uomini e donne trono over, è tornato sui social. In queste ore, l'ex fidanzato di Roberta Di Padua e Ida Platano, ha postato sul suo profilo Instagram un video che non è passato inosservato ai fan della trasmissione di Canale 5. Riccardo, dopo un lungo periodo di assenza sui social, è tornato a "spogliarsi" mettendo in bella mostra il suo fisico scolpito. La reazione della maggior parte dei fan, però, non è stata positiva e in tanti lo hanno sommerso di critiche e attacchi sui social.

Riccardo Guarnieri si spoglia sui social ed è polemica

Nel dettaglio, Riccardo Guarnieri ha rotto il suo silenzio social postando su Instagram un breve filmato in cui appare in primo piano, a torso nudo, con tanto di pettorali scolpiti in bella mostra.

Il cavaliere di Uomini e donne, quindi, si è divertito a far "impazzire" le sue fan, mettendo in evidenza il suo fisico scolpito dal duro lavoro di mesi e mesi di palestra, ma non tutti hanno apprezzato il suo gesto.

Per questo filmato, infatti, Riccardo Guarnieri ha dovuto fare i conti con un bel po' di critiche e di attacchi da parte degli spettatori che lo hanno conosciuto in trasmissione da Maria De Filippi e che lo ritengono una persona "senza polso", per la sua scarsa efficienza nel prendere delle decisioni importanti.

"Montato, peccato sia senza cervello. Un uomo senza pa..." ha sbottato qualcuno sui social dopo aver visto il video provocante di Riccardo Guarnieri.

'Solo fisico e poca testa', sbottano i fan contro Riccardo

"Mi fai ridere, solo fisico ma poca testa", ha scritto qualcun altro lanciando questa pesante frecciatina nei confronti del cavaliere di Uomini e donne.

"Narcisista allo stato puro, piaci solo a te stesso. Peccato", scrive ancora qualcun altro che non ha apprezzato il video di Riccardo in cui mette in mostra il fisico scolpito e gli addominali.

"Il cervello, questo sconosciuto. Tutto questo casino per farsi vedere a torso nudo", ha sbottato ancora qualcun altro puntando il dito contro il narcisismo del cavaliere del trono over.

È mistero sul ritorno di Riccardo a Uomini e donne

Insomma tante critiche nei confronti di Riccardo ma anche qualche commento di apprezzamento, da parte di chi sostiene che sia soltanto l'invidia a far parlare contro di lui.

In attesa di scoprire se Riccardo, ormai tornato attivo sui social, replicherà a queste critiche resta da capire anche se tornerà a Uomini e donne dal prossimo settembre.

Nella passata edizione, il cavaliere aveva lasciato intendere di voler abbandonare definitivamente il programma dopo l'ennesima delusione d'amore provata con Roberta. Cambierà idea nel corso di questa estate? Lo scopriremo a partire dal prossimo settembre.