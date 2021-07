L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nella settimana che va dal 19 al 23 luglio 2021, con la messa in onda delle nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 3. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, legati in primis al caso di Filippo Sartori che continuerà ad essere in profonda crisi dopo il ritorno a casa, in seguito all'operazione subita. Occhi puntati anche su Fabrizio che continuerà ad avere dei problemi sul lavoro mentre Silvia si ritroverà di nuovo in forte crisi.

Filippo in crisi con sua moglie: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole in onda fino al prossimo 23 luglio 2021, rivelano che Filippo tornerà a casa dopo essere stato dimesso dall'ospedale ma la situazione continuerà a non essere delle migliori.

Il giovane Sartori, infatti, si ritroverà in grande difficoltà dato che non ricorda nulla degli ultimi anni della sua vita. Di conseguenza, la presenza in casa di sua moglie Serena e di sua figlia, costituirà per lui una sorta di "minaccia esterna", dato che le considera due estranee.

Un duro colpo anche per Serena, la quale si ritroverà a dover gestire una situazione particolarmente complessa con Filippo, che la metterà a durissima prova.

Fabrizio riceve una brutta notizia

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame della soap opera di Rai 3 rivelano che in seguito a questa situazione, Filippo arriverà a prendere una drastica e inaspettata decisione. Sartori, infatti, valuterà l'ipotesi di lasciare la casa dove vive con Serena per trasferirsi di nuovo da suo padre.

Intanto Roberto e Marina si ritroveranno a lavorare "fianco a fianco". I due, infatti, dovranno cercare di arrivare ad un accorso con Burnett per la vendita dello yacht.

E poi ancora le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 luglio 2021, rivelano che Fabrizio riceverà una brutta notizia, la quale rischierà di avere delle ripercussioni negative anche in merito al suo rapporto con Ferri.

I problemi lavorativi, quindi, continueranno ad essere una piaga per Fabrizio, il quale però deciderà di tenere all'oscuro dei suoi guai, Marina.

Silvia rivede Giancarlo: anticipazioni Un posto al sole puntate 19-23 luglio

Occhi puntati anche su Silvia: le trame delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che la donna si ritroverà a fare un incontro che la lascerà particolarmente turbata.

Per puro caso, Silvia avrà modo di rivedere Giancarlo, col quale aveva deciso di troncare il rapporto. Un incontro che non la lascerà per niente indifferente.

Successivamente, Silvia riceverà una telefonata dall'uomo e questo per lei rappresenterà l'ennesima prova da superare. Riuscirà a non cedere alla tentazione? Lo scopriremo nelle prossime puntate.