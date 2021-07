Il finale della soap opera Una vita non deluderà le aspettative dei numerosi fan. Le anticipazioni spagnole rivelano che, come è già successo con gli episodi conclusivi della soap Il Segreto, anche questa volta ci saranno una serie di eventi a dir poco clamorosi che segneranno per sempre gli abitanti del quartiere di Acacias. I riflettori, per questo finale della soap che tra qualche mese arriverà anche in Italia, saranno puntati in primis su Genoveva: per lei arriverà la resa dei conti finale dopo tutte le cattiverie e le malefatte compiute nel corso di questi anni.

Le anticipazioni sul finale di Una Vita: Genoveva avvelenata dalla figlia

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale di Una Vita rivelano che Genoveva si ritroverà a dover fare i conti con una doppia coppia di nemici che giocheranno alle sue spalle.

La prima sarà sua figlia Gabriela, che tornerà in quartiere perché intenzionata a recuperare il rapporto con sua mamma che l'aveva abbandonata appena nata.

In realtà, però, Gabriela dimostrerà di essere più spietata della stessa Genoveva e ben presto emergerà che il suo vero scopo è quello di mettere le mani sul patrimonio e sulle proprietà della mamma.

Gabriela, quindi, non è intenzionata all'affetto della donna bensì ai suoi averi e proprio per questo motivo, comincerà ad avvelenarla così da poterla portare a una morte lenta ma inesorabile.

La morte di Genoveva nel finale di sempre della soap

Ma il colpo di scena di questo gran finale di sempre della soap Una Vita sarà un altro. Le anticipazioni spagnole della soap opera in onda su Canale 5, rivelano che Genoveva si ritroverà a dover fare i conti anche con la terribile vendetta da parte del marito Aurelio, che senza pensarci su due volte, deciderà di farla fuori per sempre.

L'uomo, infatti, sparerà un colpo di pistola diretto proprio contro sua moglie Genoveva e per la dark lady non ci sarà nulla da fare.

In questo modo, quindi, gli spettatori di Una Vita assisteranno alla morte definitiva di Salmeron che lascerà idealmente il ruolo di cattiva a sua figlia Gabriela.

E poi ancora le trame sul finale della soap iberica, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate ai coniugi Fabiana e Servante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fabiana e Servante diventano ricchi: anticipazioni finale Una Vita

I due diventeranno ricchissimi dopo aver vinto un importante somma di denaro alla lotteria che permetterà loro di cambiare per sempre la loro vita.

Al termine di un viaggio di piacere, la coppia tornerà ad Acacias con un'idea ben precisa: rinnovare e rivoluzionare la loro pensione, così da poterla trasformare in un Grand Hotel.

I due, però, con la somma vinta aiuteranno anche tutti i loro amici del quartiere, facendo dei regali che saranno molto apprezzati.