Al via le registrazioni di Tu si que vales 2021, lo show del sabato sera autunnale di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez e prodotto da Fascino di Maria De Filippi. La trasmissione debutterà in prima serata a partire da settembre ma le riprese sono già cominciate da diversi giorni. In un primo momento Belen è stata assente per via del parto, ma una settimana dopo la nascita della piccola Luna Marì, è rientrata subito al lavoro. Purtroppo, però, non ce l'ha fatta subito a riprendere a pieni ritmi ed è stata colta da un malore che l'ha costretta a rinunciare alla registrazione, facendo spaventare anche Maria De Filippi.

Malore per Belen dopo il ritorno a Tu si que vales

Nel dettaglio, qualche giorno fa è stata proprio Belen Rodriguez sui social a rivelare ai fan di aver dovuto fare i conti con un malore improvviso che l'aveva costretta ad abbandonare le registrazioni di Tu si que vales.

La showgirl argentina, a distanza di pochi giorni dal suo secondo parto, non ce l'ha fatta a riprendere pienamente i ritmi imposti dalla produzione dello show del sabato sera di Canale 5 e ha dovuto osservare un ulteriore turno di riposo.

Per fortuna nulla di grave: Belen è stata subito visitata dai medici che le hanno fatto ben tre flebo per permetterle di riprendersi visto che era disidratata. Il giorno dopo il malore la showgirl è tornata di nuovo al lavoro, pronta a riprendere in mano le redini e la conduzione del varietà che conduce fin dalla prima stagione.

Il retroscena su Maria De Filippi e Belen

Maria De Filippi, in questi giorni post malore di Belen, non ha proferito parola sull'accaduto.

A svelare un retroscena sul dietro le quinte di Tu si que vales, ci ha pensato la rivista diretta da Riccardo Signoretti, la quale fa sapere che la regina degli ascolti di casa Mediaset, si sarebbe preoccupata per la situazione medica della showgirl argentina.

"Un bello spavento per Antonino Spinalbese e Maria De Filippi", scrive la rivista sottolineando il fatto che oltre ad essere la produttrice di Tu si que vales con la sua Fascino, la moglie di Maurizio Costanzo è anche molto amica di Belen.

Il ritorno di Tu si que vales in tv

Insomma un gran bello spavento per la De Filippi che, per fortuna, ha potuto riaccogliere la Rodriguez in studio già il giorno dopo il "fattaccio".

Intanto le registrazioni dello show Mediaset proseguono a ritmo serrato. Le anticipazioni riguardanti la programmazione di Tu si que vales 2021 rivelano che la prima puntata è in programma sabato 18 settembre.

Quest'anno, il programma di Canale 5 dovrà vedersela con ben tre avversari che scenderanno in pista su Rai 1. Trattasi di Alessandro Cattelan, Amadeus e Milly Carlucci che si divideranno il sabato sera autunnale da settembre a dicembre.