Un posto al sole continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso per la salute di Filippo Sartori che nella settimana dal 5 al 9 luglio si sottoporrà alla delicata operazione al cervello. Per il figlio di Roberto e la sua famiglia arriveranno giorni molto difficili perché l'intervento gli causerà un'amnesia che non gli permetterà di ricordare i suoi ultimi dieci anni. Nel frattempo, Patrizio e Clara continueranno la loro storia d'amore, anche se la presenza di Alberto farà stare in ansia il ragazzo, mentre Silvia si renderà conto che l'addio a Giancarlo è più doloroso di quanto pensasse.

Infine, Jimmy sarà ancora alle prese con alcuni coetanei prepotenti e Renato dimostrerà a Giulia di essere un nonno prezioso.

Serena sarà scossa dalle condizioni di Filippo: trame settimanali Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole annunciano che la settimana dal 5 al 9 luglio vedrà protagonista la situazione di Filippo Sartori dopo l'operazione. I medici comunicheranno ai parenti che l'intervento è perfettamente riuscito, ma il risveglio del marito di Serena sarà molto più complicato delle aspettative. Sartori, infatti, non ricorderà nulla dei suoi ultimi dieci anni e quindi non riconoscerà Serena e non sarà consapevole di avere una figlia con lei. Tutti saranno molto preoccupati per le condizioni di Filippo e sua moglie dovrà gestire anche la bambina che insisterà per vedere suo padre.

Roberto litigherà con il dottor Volpicelli dopo aver saputo dell'amnesia di suo figlio: trame dal 5 al 9 luglio

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 5 al 9 luglio raccontano che Roberto reagirà molto male di fronte all'amnesia di suo figlio e chiederà spiegazioni a Volpicelli che aveva parlato di un intervento perfettamente riuscito.

La fredda reazione del medico farà infuriare ancora di più Ferri che continuerà ad avere il rimorso di non aver insistito per fare in modo che suo figlio si facesse operare negli Stati Uniti.

Nel frattempo, Rossella sarà molto scossa per quanto accaduto a Filippo e presto per lei arriverà un'altra notizia poco piacevole: la ragazza parlerà con Patrizio del nuovo legame con Clara.

Il figlio di Raffaele sembrerà deciso a portare avanti la sua storia d'amore nonostante la presenza di Alberto che lo metterà a disagio. Le cose non andranno meglio per Silvia che dopo aver deciso di chiudere la sua relazione con Giancarlo inizierà a provare una forte nostalgia nei confronti dell'uomo. Infine, per Jimmy continueranno i problemi causati dalla prepotenza di Brenda e Renato aiuterà suo nipote ad affrontare i suoi coetanei, dimostrando a Giulia di essere un nonno in gamba per suo nipote.