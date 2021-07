Le anticipazioni della soap opera turca Love is in the Air, dal titolo originale Sen Çal Kapımı, sono ricche di sorprese. Nelle puntate che andranno in onda dal 19 al 23 luglio, Eda e Serkan continueranno ad incontrarsi, ma la donna cercherà in tutti i modi di evitare che qualcuno possa scoprire il loro segreto, anche se non sarà affatto facile. Nel frattempo, le amiche di Eda non riusciranno a comprendere l'atteggiamento della giovane, poiché sarà assai ambigua e penseranno che la colpa sia di qualche nuova conoscenza. In seguito Selin confesserà a Serkan di essere ancora innamorata di lui ma, nonostante i suoi sentimenti, la donna deciderà di rimanere con Ferit.

Anticipazioni Love is in the Air: Ayfer preoccupata per Eda

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Serkan Bolat accompagnerà la bella Eda a casa, ma la donna sarà alquanto contrariata, poiché avrà paura che qualcuno possa vederli insieme, così chiederà all’uomo di evitare simili situazioni in futuro. In seguito, Ayfer e le amiche di Eda saranno assai meravigliate dall’improvviso cambio di programma della signora Yildiz e avranno dei sospetti. La zia di Eda, soprattutto, comincerà a sperare che la decisione di Eda non dipenda da Serkan. Yildiz, però, deciderà di nascondere a tutti la verità riguardo i suoi cambiamenti improvvisi. Successivamente, presso l’Art Life Studio, tutti scopriranno del contratto tra Eda e Serkan e tra i colleghi non si parlerà d’altro: a causa delle tante voci, Ayfer sarà assai preoccupata per sua nipote e deciderà di recarsi immediatamente negli uffici dell’azienda per avere un confronto diretto con Bolat.

Quest’ultimo cercherà di tranquillizzare la donna il più possibile e gli dirà che presto Eda andrà in Italia a terminare gli studi.

Selin confessa a Serkan di essere ancora innamorata di lui

Piril verrà a scoprire da Ceren che Engin è innamorato di lei, così deciderà di dare all’uomo un’altra possibilità. Frattanto Selin deciderà di aprire il suo cuore al suo ex fidanzato Serkan e gli confesserà di essere ancora innamorata di lui.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma nonostante i suoi sentimenti cercherà di impegnarsi al meglio con Ferit, anche se poi gli dirà che è meglio cessare i loro rapporti lavorativi. Ferit, però, ascolterà tutta la conversazione tra i due e sarà notevolmente turbato, tanto da avere un malore. Poco dopo sarà Ceren a trovare l’uomo, così lo accompagnerà immediatamente all’ospedale: durante il tragitto i due si confideranno per la prima volta.

Per Selin e Ferit arriverà il giorno del matrimonio, ma durante la cerimonia accadrà qualcosa di assai inaspettato: Ferit si renderà conto di non poter andare fino in fondo, così lascerà la sua futura moglie all’altare, davanti a tutti gli ospiti, i quali resteranno basiti per il suo atteggiamento indelicato verso Selin. In seguito Serkan accompagnerà Eda a casa e, una volta arrivati a destinazione, i due si confronteranno di nuovo e alla fine decideranno entrambi di vivere la loro storia d’amore alla luce del sole, senza più segreti: Eda prometterà di raccontare tutta la verità, riguardo alla loro relazione, sia alle sue amiche, che ad Ayfer. Alla fine, però, Eda riuscirà a confessare tutta la verità soltanto alle ragazze.

Serkan geloso di Eda

Dopo il rifiuto di Ferit, Selin cercherà di riprendere in mano la sua vita al meglio e al suo fianco avrà Melek. Presso l’Art Life, intanto, si diffonderà la notizia della vendita delle azioni. In seguito arriverà Efe Akman, il nuovo socio che dovrà formalizzare la cessione dell’azienda, l’uomo attirerà subito l’attenzione di Leyla e di Melek, mentre Serkan sarà assai turbato dalla presenza di Akman e non proverà alcuna simpatia per lui, soprattutto perché noterà che l’uomo è interessato a Eda.