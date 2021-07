L'appuntamento con la soap opera Una vita proseguirà per tutto il mese di agosto 2021 in prima visione assoluta su Canale 5.

Le anticipazioni sulle nuove puntate rivelano che ci sarà spazio per la resa dei conti finale che riguarderà la perfida Genoveva Salmeron. La dark lady di Acacias, dopo tutto il male fatto in questi anni, verrà messa finalmente con le spalle al muro e si ritroverà in prigione a espiare le sue colpe. Tuttavia, la sua sete di vendetta non verrà affatto dissetata e, questa volta, punterà a colpire suo marito Felipe.

L'arresto di Genoveva: anticipazioni Una Vita del mese di agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap opera Una Vita per il mese di agosto 2021 rivelano che si arriverà alla risoluzione del caso legato alla morte di Marcia.

Il commissario Mendez, grazie a una serie di preziosi indizi, riuscirà finalmente a scoprire tutta la verità sull'omicidio della domestica brasiliana.

Non ci saranno più dubbi sul fatto che sia stata proprio Genoveva ad ammazzare la sua rivale.bDi conseguenza, Salmeron finirà in carcere, dove ammetterà le sue colpe e così sarà costretta a scontare la sua pena dietro le sbarre.

Le trame spagnole della soap opera Una Vita rivelano che, sarà proprio in prigione che Genoveva comincerà a nutrire un'ossessione ancora più forte e smisurata nei confronti di suo marito Felipe.

Felipe volta le spalle a sua moglie

La donna, infatti, comincerà a meditare la sua vendetta per quando uscirà dal carcere, convinta del fatto che ben presto potrà tornare finalmente in libertà.

Intanto Felipe, dopo aver scoperto la verità sulla morte della sua amata Marcia, deciderà di voltare le spalle a Genoveva. L'avvocato, infatti, giura a sé stesso che non vuole sapere più nulla di sua moglie e quindi non ne assumerà neppure la difesa, adesso che si trova nei guai con la pesante accusa di omicidio.

Peccato, però, che Genoveva non avrà alcuna intenzione di farsi mettere in un angolo dall'uomo che l'ha sposata ed ha giurato di amarla.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Genoveva scappa dal carcere: anticipazioni Una Vita agosto 2021

Le anticipazioni della soap opera Una Vita per il mese di agosto 2021, rivelano che Genoveva grazie alla sua perfidia, riuscirà comunque a trovare un modo per farla franca e uscire così dal carcere. La donna, grazie all'aiuto di un sacerdote che diventerà il suo nuovo alleato, uscirà dalla galera e tornerà di nuovo in piena libertà.

Infine le trame della soap opera Una Vita di agosto 2021, rivelano che Camino continuerà a essere sempre più insoddisfatta della sua vita. Dopo aver perso il grande amore della sua vita, Maite, la donna si ritroverà costretta a sposare Ildefonso e non sarà per nulla contenta di questo matrimonio.