Riguardo le trame successive, Felipe sarà fuori di sé per la perdita della sua amata Marcia e inviterà Mendez a fare il possibile per trovare l'assassino dela ragazza. Riuscirà Genoveva a farla franca anche questa volta? Per saperlo bisognerà attendere la messa in onda delle puntate successive di Una vita. Ricordando che la soap Tv iberica va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10.

