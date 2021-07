Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, che racconta gli amori, le passioni e le vicissitudini di un gruppo di abitanti di un immaginario condominio della Spagna degli anni '20. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 18 al 24 luglio 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno incentrate sulle gravi condizioni di salute del piccolo Moncho, sulla crisi matrimonio di Bellita e Jose, sull'inattesa morte di Marcia e sulla scarcerazione di Maite.

Bellita scopre la verità

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che tutti gli abitanti di Acacias saranno in pensiero per la salute di Moncho, il bambino di Lolita. Quest'ultima chiederà ad Antonito e Ramon di far bere al bambino l'acqua della sorgente del Montone blu che lei crede essere miracolosa, ma loro non saranno d'accordo. Nonostante ciò, i Palacios decideranno di far bere l'acqua al bambino durante l'allattamento nella speranza che possa guarire. L'acqua miracolosa però non darà l'esito sperato e Lolita inizierà a pregare per la salute del figlio. Bellita cercherà di chiarire i dubbi che ha sul marito, ma cambierà idea quando lo vedrà baciare sulla guancia Julio. A quel punto, Jose Miguel deciderà di raccontare tutta la verità alla moglie che andrà su tutte le furie.

La rabbia di Bellita costringerà Jose Miguel a trasferirsi nella pensione di Fabiana e Servante. Nel frattempo, Bellita sfogherà la sua rabbia insultando il marito con Rosina e Carmen.

Maite viene liberata

Nel parco, Cesareo incontrerà una dama velata di nero nella quale crederà di riconoscere Genoveva. A quel punto, l'uomo deciderà di seguirla fino a quando non verrà distratto dalle urla di una donna che chiederà aiuto.

Nel frattempo, Genoveva raggiungerà Marcia nel parco per pugnalarla con il pugnale di Santiago. Marcia cadrà senza vita su un sedile e verrà ritrovata da Cesareo che riconoscerà il pugnale di Santiago. Chiamata la polizia, l'uomo racconterà questo particolare al commissario Mendez, indirizzando le indagini su Santiago. La notizia della morte di Marcia giungerà ad Acacias scioccando tutti.

L'ultimo a venirne a conoscenza sarà Felipe che rimarrà devastato. Sconvolto dalla perdita, l'uomo accuserà Genoveva di ciò che è successo, mentre quest'ultima affermerà che l'unico colpevole morale della morte di Marcia è lui.

Dopo una discussione con Armando, Felicia avrà un malore. Più tardi, Ildefonso pagherà i coniugi che hanno sporto denuncia contro Maite per far sì che la ritirino. La coppia accetterà, permettendo alla pittrice di ritornare in libertà. Uscita dal carcere, Maite deciderà di vedere Camino prima di partire per Parigi.