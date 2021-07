Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana da lunedì 19 a venerdì 23 luglio ci saranno varie novità e colpi di scena.

In particolare, Filippo uscirà dall'ospedale e vorrà far ritorno a casa, anche se ad aspettarlo ci sarà una moglie e una figlia di cui lui non ricorda l'esistenza. Quindi le cose per Sartori si complicheranno ancora di più e a nulla serviranno i tentativi di Serena di tranquillizzarlo. Per questo motivo, Filippo deciderà di andare a vivere da suo padre per un periodo.

Proprio quest'ultimo farà di tutto per rendersi utile per suo figlio. Allo stesso tempo però, Roberto Ferri vorrà concludere insieme a Marina la trattativa dello yacht con Burnett.

Nelle puntate in onda la settimana prossima, Filippo uscirà dall'ospedale e vorrà tornare a casa sua. L'uomo però sarà consapevole che non è affatto facile convivere con una moglie e una figlia di cui non ricorda nemmeno l'esistenza.

Nel mentre, il piccolo Jimmy farà ritorno al campo estivo, grazie al grande discorso di incoraggiamento di Franco per aiutarlo a superare le sue più grandi paure.

Intanto, per Serena sarà sempre più difficile la situazione di suo marito e il ritorno a casa dell'uomo non farà altra che complicare ancor di più le cose.

Nel frattempo, Renato scoprirà per caso che suo figlio Niko gli ha tenuto nascosto qualcosa.

Serena proverà in tutti i modi a tranquillizzare Filippo, ma l'uomo sarà ancora molto provato da tutta la situazione che sta vivendo. Nel mentre, Renato dovrà fare i conti con quanto ha scoperto su suo figlio: Niko avrà permesso a Susanna di studiare nel suo ufficio.

Nel frattempo, Marina e Roberto si daranno da fare per concludere la trattativa dello yacht con Burnett. Mentre Fabrizio riceverà una spiacevole notizia che potrebbe compromettere i suoi rapporto con Ferri.

Michele avrà una bella notizia riguardante il suo libro

Intanto, Michele riceverà una bella notizia riguardante il suo libro. Nel frattempo Silvia incontrerà per caso Giancarlo e la situazione tra i due molto presto si complicherà: la titolare del "Vulcano" riceverà una chiamata dall'uomo che la turberà non poco.

Nel mentre, Fabrizio terrà nascosto a Marina di avere degli importanti problemi di lavoro. Infine, Ferri vorrà fare di tutto per aiutare suo figlio.