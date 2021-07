Ida Platano continua ad essere una delle dame più amate di Uomini e donne. Dopo il suo ritorno in trasmissione per cercare l'anima gemella, Ida non è riuscita a trovare l'uomo giusto col quale trascorrere l'estate d'amore insieme. E così, al suo fianco, continua ad esserci l'unico vero grande amore della sua vita: il figlio Samuele col quale Ida sta trascorrendo un'estate serena e spensierata, così come ha raccontato al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, pur senza nascondere le difficoltà.

Ida Platano e l'estate d'amore con suo figlio Samuele

Nel dettaglio, Ida Platano ha raccontato che in questi giorni ha staccato un po' la spina in compagnia di suo figlio Samuele ed insieme si sono recati in Sardegna, dove hanno trascorso delle giornate di assoluto relax.

"Mi sono rigenerata e rilassata tantissimo. Siamo stati benissimo", ha ammesso Ida nel corso dell'intervista ammettendo poi che per lei è un'emozione indescrivibile assistere al cambiamento quotidiano che sta facendo suo figlio, che ormai si sta trasformando in un uomo.

"Fa dei discorsi da ragazzo, da quasi adulto e poi è molto protettivo nei miei confronti", ha ammesso la dama storica di Uomini e donne.

La verità della dama di Uomini e donne sul rapporto con suo figlio

Insomma un vero e proprio amore viscerale quello di Ida Platano nei confronti di suo figlio, che per lei è un vero e proprio perno fondamentale della sua vita.

"Quando incontro un uomo, il giudizio di mio figlio è fondamentale", ha ammesso la dama del programma dei sentimenti di Canale 5, ribadendo che la cosa necessaria nel momento in cui incontra un nuovo cavaliere è che tratti bene in primis il suo bambino.

Ida ha anche ammesso che nel caso in cui questa persona non dovesse piacere a suo figlio, lei cercherebbe di capire le motivazioni e spingerebbe Samuele a dare una seconda possibilità a questa persona con la quale ha deciso di provare a costruire una relazione sentimentale.

'Le emozioni superano le difficoltà', ammette Ida parlando del figlio

"Non è facile essere una mamma sola ma le emozioni superano le difficoltà", ha ribadito ancora la dama di Uomini e donne, che in più occasioni anche in trasmissione, ha ribadito e sottolineato di aver cresciuta suo figlio da sola, senza ricevere aiuti.

E così, forte di questo amore smisurato nei confronti di suo figlio, Ida Platano ha ammesso che il loro grande sogno resta quello di poter fare un viaggio insieme alle Maldive.

"Mi rendo conto che di solito questa è una meta scelta per la luna di miele ma il mio sogno è andare con Samu. Ho visto che c'è un'isola a forma di cuore e vorrei portarlo proprio lì", ha chiosato la dama del programma Mediaset.