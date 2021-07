In occasione della seconda puntata di Temptation Island, in onda lunedì 5 luglio, Tommaso e Valentina hanno lasciato il programma separatamente. Al termine del falò, il 21enne ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni di Witty Tv. Tommaso si è detto spiazzato per la reazione della sua partner, perché dopo un tradimento si è mostrata impassibile.

L'accaduto

Valentina Nulli Augusti ha richiesto il falò di confronto immediato, dopo avere assistito a un tradimento in diretta nazionale. Il suo fidanzato, dopo essersi avvicinato alla single Giulia, si è lasciato andare: Tommaso e Giulia non solo si sono baciati, ma hanno anche trascorso mezz'ora nella casa delle tentatrici dove non c'è alcuna videosorveglianza.

Durante il faccia a faccia, Valentina ha continuato a giustificare i suoi atteggiamenti nel villaggio delle fidanzate. Nel vedere la 39enne romana in difficoltà, Filippo Bisciglia ha invitato Valentina a parlare del tradimento subito anziché giustificare da "mamma" l'atteggiamento di Tommaso.

Lo sfogo del 21enne

Davanti alla fatidica domanda del conduttore: "Tommaso vuoi uscire con Valentina?" Il giovane ha spiegato che sarebbe voluto uscire insieme per un nuovo chiarimento. Al contrario, Valentina ha deciso di lasciare il programma da sola.

Terminato il faccia a faccia, Tommaso Eletti ha rilasciato il suo primo commento a Witty Tv. Il diretto interessato è apparso piuttosto amareggiato. Il motivo?

Non si sarebbe mai aspettato una reazione simile dalla sua compagna: "Contento di quello che ho fatto". Il giovane si è detto felice per avere capito adesso che tra lui e Valentina in futuro non avrebbe funzionato. Secondo Eletti, alla sua "ex" fidanzata non gliene sarebbe importato nulla della loro relazione, altrimenti di fronte a un tradimento avrebbe reagito in malo modo: "Neanche una lacrima dopo quello che ha visto".

'Non è lei la donna della mia vita'

Tommaso ha sostenuto che le immagini viste da Valentina sono state molto forti. D'altronde, il giovane si è spinto molto con la single Giulia tanto da fare dei progetti per il futuro. In merito alla reazione della 39enne, il diretto interessato ha chiosato: "Non è lei la donna della mia vita".

Il 21enne ha confidato di avere pianto quando si è reso conto di avere tradito la sua partner. Lo stesso è accaduto poche ore dopo essere approdato all'Is Morus Relais: Tommaso si era risentito per alcuni video riguardanti la sua compagna. Prima di concludere l'intervista, Tommaso Eletti ha ammesso di essersi reso conto di voler recuperare il tempo perso: "Ho 21 anni, quindi adesso a piccoli passi cercherò di fare quello che non ho fatto".