Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita: le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che prossimamente andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena per la coppia composta da Genoveva e Felipe. Per i due, infatti, arriverà il momento della resa dei conti finale, dovuta al fatto che l'avvocato non si fida più della donna che ha al suo fianco, dopo essere stata sospettata dell'omicidio di Marcia. Proprio per questo motivo, Genoveva cambierà atteggiamento nei confronti del merito, al punto da meditare vendetta.

Felipe dubita ancora di Genoveva: anticipazioni spagnole Una vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate della soap opera Una vita rivelano che nel momento in cui Genoveva verrà scarcerata per la morte di Marcia, suo marito le farà presente che non ha cambiato minimamente idea sul suo conto.

L'avvocato continua a pensare che possa essere responsabile di quello che è successo alla domestica brasiliana, motivo per il quale le farà presente che intende scoprire tutta la verità e andare fino in fondo per far luce su quel terribile omicidio.

Un duro colpo per Genoveva, la quale si renderà conto che suo marito non ha alcuna intenzione di dargliela per vinta e vuole rendere giustizia alla memoria della povera Marcia.

Genoveva perde il bambino

Sta di fatto che, tra i due coniugi ci sarà un momento di tensione, al punto che tra i due ci sarà un vero e proprio diverbio, al termine del quale la dark lady di Acacias cadrà rovinosamente a terra.

Le anticipazioni spagnole della soap opera Una vita rivelano che la corsa in ospedale sarà immediata e i medici metteranno al corrente Felipe di una brutta notizia: sua moglie ha perso il bambino che portava in grembo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Uno choc per Felipe, il quale si ritroverà a vivere il dramma di dover rinunciare ad un figlio, proprio come era già successo in passato.

Sta di fatto che l'avvocato dovrà prendere in mano le redini della situazione e informare Genoveva di quello che è accaduto. In un primo momento la donna sarà frastornata e quasi non riuscirà a capire bene cosa sia successo.

Genoveva si allea con Velasco: anticipazioni spagnole Una vita

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui Genoveva realizzerà perfettamente cosa è successo e si renderà conto anche del fatto che suo marito non vuole avere più nulla a che fare con lei, dato che ormai non hanno più nulla che li unisce.

Le anticipazioni delle trame spagnole di Una vita rivelano che a quel punto, la reazione di Genoveva sarà a dir poco clamorosa. La dark lady di Acacias, senza pensarci su neppure un secondo, mediterà la sua vendetta nei confronti di Felipe.

La donna intende fargliela pagare perché le sta voltando le spalle e per questo motivo si alleerà con l'avvocato Velasco: l'obiettivo comune sarà quello di distruggere Felipe e metterlo definitivamente KO.