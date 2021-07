Gli spoiler della soap opera napoletana Un posto al sole, sono ricchi di sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 26 al 30 luglio su Raitre alle 20:45, Pietro Abbate sarà aggredito da due malviventi e inizialmente non reagirà molto bene. Nel frattempo Marina non si fiderà di Fabrizio e cercherà di scoprire i suoi problemi. Roberto Ferri e Filippo, intanto, si ritroveranno ad affrontare una vera e propria emergenza, mentre Franco si renderà conto di aver perso la sua pistola d'ordinanza. Speranza, invece, dovrà prendere una decisione importante, poiché sarà divisa tra Samuel e Vittorio e non saprà più come comportarsi.

Spoiler Un posto al sole: Marina non si fida di Fabrizio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Filippo sarà ancora molto turbato e non riuscirà ad essere sereno, mentre Roberto si sentirà sotto pressione per lo stato d’animo di suo figlio e per la partenza imminente di Marina. Nel frattempo Silvia dovrà chiarire i suoi sentimenti nei confronti di Michele, ma non sarà per niente facile. Serena, intanto, si renderà conto che Filippo si sta allontanando sempre di più da lei e da Irene. Marina, invece, sarà assai insospettita dall’atteggiamento di Fabrizio e scoprirà i suoi problemi al pastificio. Successivamente Pietro Abbate sarà aggredito da due malviventi: dopo la violenza subita l’uomo sarà alquanto svilito, ma qualcosa riaccenderà la sua sete di vendetta.

Franco si rende conto di aver perso la pistola d'ordinanza

Raffaele e Ornella avranno un confronto riguardo i loro figli, mentre Fabrizio non vorrà ascoltare i consigli di Marina e sarà estremamente convinto che la propria strategia imprenditoriale possa permettergli di risollevare il pastificio dalla crisi. Nel frattempo Roberto Ferri e Filippo si ritroveranno ad affrontare una grave emergenza e vivranno dei momenti di grande tensione, mentre Patrizio sarà incoraggiato da Clara e prenderà una decisione molto importante.

In seguito Guido sarà soccorso da Raffaele, mentre Franco sarà ancora molto scosso dopo l’aggressione subita e si renderà conto di non avere più la sua pistola d’ordinanza.

Speranza divisa tra Samuel e Vittorio

Speranza sarà alquanto confusa e non saprà come comportarsi, poiché sarà divisa tra Samuel e la forte attrazione che prova nei confronti di Vittorio, così deciderà di prendere una decisione il prima possibile.

Filippo, intanto, sarà desideroso di recuperare la sua memoria e deciderà di fare un nuovo tentativo. Infine, Niko e Susanna trascorreranno del tempo piacevole insieme, con la scusa dell'imminente chiusura estiva dello studio.