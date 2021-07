Cresce l'attesa per la finale degli Europei di calcio 2021 tra Italia e Inghilterra, in programma questa domenica 11 luglio. Presso lo stadio di Wembley, le due nazionali scenderanno in campo per fronteggiarsi in questa ultima sfida che porterà all'assegnazione del titolo di "campioni d'Europa". Sarà possibile seguire la finalissima di Euro 2021 in diretta televisiva in chiaro ma anche sui canali Sky e si potrà vedere il match anche in diretta streaming online, da tablet oppure da cellulare.

Italia-Inghilterra, la finale degli Europei 2021: dove vederla in diretta televisiva

Nel dettaglio, la finale tra Italia e Inghilterra, in programma questa domenica 11 luglio 2021, sarà trasmessa in rigorosa diretta televisiva su Rai 1.

Per l'occasione, la televisione di Stato dedicherà un palinsesto speciale alla finalissima degli Europei, dato che dalle ore 18:00 andrà in onda uno speciale della trasmissione Estate in diretta curato con la redazione di Rai Sport, con il quale si andrà a sbirciare nel dietro le quinte dello stadio di Wembley a poche ore dal fischio di inizio del match.

A seguire, dopo l'appuntamento con il Tg1 delle 20, ci sarà spazio per un'anteprima curata da RaiSport, in programma dalle 20:30 alle 20:55 circa.

Alle ore 21:00, invece, è previsto il fischio di inizio ufficiale di Italia-Inghilterra: diretta televisiva non soltanto su Rai 1 ma anche sui canali Sky Sport.

La finale Euro 2021 visibile anche in streaming online

I telespettatori, abbonati alla pay tv satellitare di Murdoch, potranno seguire l'incontro in diretta televisiva sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport Football.

Ma, sarà possibile seguire la finale tra Italia e Inghilterra, anche in diretta streaming online da tablet oppure da cellulare.

Chi, la sera dell'11 luglio, non potrà seguire l'incontro degli Europei 2021 in diretta televisiva, potrà vederlo in diretta streaming gratis grazie all'applicazione free RaiPlay, la quale consente aggiornamenti in tempo reale, comodamente da un dispositivo mobile.

Anche gli abbonati a Sky potranno seguire la finalissima degli Europei di questa domenica sera in streaming online da tablet o cellulare, attraverso l'applicazione Sky Go.

Si attende il record di ascolti per Italia-Inghilterra

Un match che potrebbe riportare l'Italia sul tetto d'Europa e che, nella serata dell'11 luglio, catalizzerà l'attenzione di milioni e milioni di spettatori.

In settimana, la semifinale tra Italia e Spagna ha ottenuto un ascolto medio complessivo di oltre 19,5 milioni di spettatori (compresi tra Rai e Sky) pari a uno share del 77%.

Numeri che potrebbero crescere ancora di più con la finalissima che potrebbe superare il muro dei 20-21 milioni di spettatori e toccare anche l'80% di share.