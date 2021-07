Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 19 a sabato 24 luglio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Genoveva incontrerà Marcia e in un primo momento le offrirà del denaro per andare via da Acacias 38, ma visto il rifiuto della donna l'accoltellerà brutalmente. Intanto, le condizioni di Moncho peggioreranno sempre di più, per questo i Palacios decideranno di fargli bere l'acqua della sorgente del Montone Blu. Nel frattempo, il paesino spagnolo rimarrà sconvolto per la morte della brasiliana e quando Felipe verrà a saperlo incolperà sua moglie di essere stata lei ad avere portato Santiago ad Acacias.

Genoveva accoltellerà Marcia

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, tutto il quartiere di Acacias 38 sarà in apprensione per la salute del piccolo Moncho. Nel mentre Bellita vorrà chiarirsi con il marito José Miguel, ma lo vedrà baciare Julio sulla guancia. Intanto Cesareo incontrerà nel parco una dama vestita di nero e noterà una certa fisionomia con Genoveva.

Poco dopo Marcia andrà all'appuntamento con Salmeron e nei paraggi ci sarà anche Cesareo che riconoscerà la dark lady del paesino spagnolo e inizierà a seguirla. Poi, però, il guardiano verrà distratto dalle urla di una donna che chiede aiuto e perderà le tracce di Genoveva. Quest'ultima, intanto, offrirà del denaro a Marcia per convincerla a lasciare il paese, ma quando quest'ultima non accetterà l'offerta, l'accoltellerà senza avere nessuna pietà.

Lolita vorrà che Moncho beva l'acqua del Montone Blu

Antoñito e Ramon faranno ritorno dal loro viaggio a Cabrahigo e apprenderanno la notizia che Moncho è gravemente malato. Invece Armando e Felicia discuteranno animatamente e la donna verrà colpita da un malore. Nel frattempo, Ildefonso intraprenderà una trattativa con i coniugi che hanno denunciato Maite.

Alla fine i due decideranno di ritirare la denuncia e il figlio del marchese li pagherà in maniera cospicua. Camino sarà molto grata al ragazzo per aver aiutato l'artista francese.

Bellita, intanto, sarà molto arrabbiata con suo marito. I due litigheranno e l'uomo sarà costretto a trasferirsi nella pensione di Fabiana. Intanto Lolita le proverà tutte per aiutare suo figlio, addirittura gli farà bere l'acqua della sorgente del Montone Blu, in quanto crederà ai suoi effetti miracolosi.

Il marito e il suocero della donna, però, si opporranno e tutto ciò causerà tensioni in famiglia.

I rapporti tra Genoveva e Felipe saranno sempre più tesi

Maite verrà scarcerata grazie a Ildefonso e Camino e Armando saranno molto felici. Nel mentre, Cesareo troverà il corpo senza vita di Marcia sulla panchina del parco e riconoscerà l'impugnatura del coltello di Santiago. Il portiere, quindi, aggiornerà il commissario Mendez su tutti i dettagli. Intanto ad Acacias 38 saranno tutti sconvolti per la tragica notizia della morte della brasiliana.

Successivamente, Liberto comunicherà anche a Felipe la notizia della morte di Marcia. L'avvocato sarà molto addolorato e chiederà a Mendez di fare giustizia, altrimenti provvederà da solo.

Nel frattempo, il rapporto tra Alvarez Hermoso e Genoveva diventerà molto teso, perché l'avvocato accuserà sua moglie di essere stata lei a portare Santiago nel paesino spagnolo.