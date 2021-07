Nelle prossime puntate della telenovela Una vita, la perfida Genoveva Salmeron (Clara Garrido) farà di tutto per far soffrire il marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), secondo lei colpevole di averle fatto perdere la creatura che portava in grembo e per averla umiliata in presenza dei vicini.

La dark lady di Acacias 38 sembrerà riuscire nel suo intento, dato che a causa sua l’avvocato cadrà in preda allo sconforto quando rivivrà il dolore della perdita dell’amata Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Una vita, trame: Laura finge di aver subito un abuso da Felipe dopo essere stata ricattata da Salmeron

Gli spoiler sugli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 prossimamente, svelano che i telespettatori vedranno Felipe e Genoveva farsi la guerra. Tutto inizierà quando quest’ultima, dopo aver trovato qualsiasi scusa per non essere considerata l’omicida di Marcia, finirà dietro le sbarre: a difenderla ci penserà Velasco (Alejandro Carro). Nel contempo Alvarez Hermoso non crederà affatto alle parole di Salmeron, quando gli assicurerà di non avere niente a che fare con la morte di Sampaio.

Ancora una volta Genoveva riuscirà a farla franca, dato che verrà scagionata, invece Felipe riceverà una missiva da parte di Santiago (Aleix Melé), in cui accusa Genoveva per la morte di Marcia e Ursula.

Salmeron, non appena leggerà le parole scritte dal brasiliano, cadrà a terra (dopo essere stata spinta involontariamente da Felipe) perderà i sensi e verrà ricoverata in ospedale. Dopo aver avuto diverse crisi perderà il figlio che aspettava e a seguito di questa disgrazia vorrà vendicarsi del marito, con la complicità di Velasco.

Il primo piano di Salmeron sembrerà dare i suoi frutti poiché la domestica Laura (Agnes Llobet), su suo ricatto e tra le lacrime, farà credere di aver subito un abuso da Felipe. Successivamente la giovane inserviente, per non dare scandalo nel quartiere, andrà a trovare la sorella malata Lorenza.

Alvarez Hermoso diventa violento con Genoveva, Velasco pronto a difendere Salmeron

Nel frattempo Genoveva e Alvarez Hermoso si scontreranno sul pianerottolo di casa. In seguito Salmeron metterà piede nell’appartamento del marito e si impossesserà di un biglietto scritto da Marcia. Da questo momento in poi Felipe riceverà delle missive firmate dalla defunta Sampaio: dietro l’accaduto ci sarà lo zampino della malvagia Genoveva.

Alvarez Hermoso, dopo essere precipitato nella disperazione totale per aver ripensato alla fanciulla, diventerà violento con Salmeron. Quest’ultima, intanto, si fingerà vittima con l’obiettivo di far rimanere da solo il marito. Infine l’avvocato Velasco sarà pronto a difendere nuovamente Genoveva nel processo.