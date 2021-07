Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate in onda dal 2 al 6 agosto Serkan farà di tutto per dimenticare Eda. Successivamente la giovane, però, perderà momentaneamente la memoria e dimenticherà il loro litigio. Una volta recuperata Yildiz si scaglierà contro il suo ex fidanzato. Engin, nel frattempo, dimenticherà il compleanno di Piril, mentre Aydan si recherà da una psicanalista.

Trama dal 2 al 6 agosto: Serkan vuole dimenticare Eda

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate Serkan farà di tutto per dimenticare Eda, ma Efe riuscirà a convincerla a tornare nello studio e i due si troveranno a lavorare ancora insieme.

A quel punto all'Art Life si creerà un'aria pesante sia a causa loro, che per i continui diverbi di Selin e Ferit. Bolat proporrà di rifare i disegni per un progetto e si formeranno due schieramenti: da un lato Eda, Efe e Ferit, dall'altro Serkan con tutti gli altri. Poiché si ritroverà a lavorare per Efe, Yildiz avrà la possibilità di pagarsi l'università e di terminare gli studi. Seyfi, intanto, sarà incaricato da Serkan a far recapitare a Eda una scatola con i suoi oggetti e regali. La giovane, però, non prenderà bene il gesto e butterà tutto. Seyfi, in realtà, agirà per conto di Aydan con l'intento di controllare i due.

Spoiler dal 2 al 6 agosto: Yildiz si perde e Bolat la trova

Mentre tutti saranno coinvolti nei nuovi progetti, Eda non sarà presente e i dipendenti dell'Art Life si insospettiranno.

Efe affermerà che la giovane si trovava in macchina con lui e che era scesa per fare una passeggiata. A quel punto tutti saranno preoccupati e inizieranno a cercarla. Serkan riuscirà a trovarla dentro una buca, priva di sensi. Il giovane la porterà da un medico e, una volta svegliata, Eda dimostrerà di non ricordare il loro litigio.

Durante il loro viaggio verso il cottage estivo dei Bolat, la giovane inizierà a ricordare tutto e a litigare con il suo ex fidanzato.

Anticipazioni dal 2 al 6 agosto: Engin dimentica il compleanno di Piril

Piril festeggerà il suo compleanno in un locale con i suoi amici, mentre Engin dimenticherà l'evento e si ritroverà a giocare ai videogiochi con i suoi amici.

Successivamente il giovane verrà a conoscenza dei festeggiamenti e si recherà con i suoi amici nel locale. Serkan in quell'occasione incontrerà Eda, la quale ancora non riuscirà a comprendere i motivi che lo hanno spinto a lasciarla. Il giovane, in realtà, si sentirà in colpa per l'incidente che ha provocato la morte dei genitori di Yildiz. Aydan, intanto, si recherà da una psicanalista, la quale la inviterà a riallacciare i rapporti con Eda. Serkan, dal suo canto, continuerà a indagare su Efe in quanto non riesce a fidarsi del nuovo arrivato.