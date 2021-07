Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la soap tv iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10.

In base alle anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 2 a domenica 8 agosto si apprende che Bellita perdonerà Josè e accoglierà Julio in casa sua. Inoltre Cesareo sarà arrestato con l'accusa di avere ucciso Marcia, mentre Genoveva farà di tutto per negare le accuse mosse nei suoi confronti.

Bellita e Josè Miguel si riappacificano

Nelle puntate di "Una Vita" che sarà mandato in onda dal 2 all'8 agosto, Felipe apprenderà dal commissario Mendez che Genoveva è la principale indiziata per la morte di Marcia, così le chiederà subito spiegazioni.

Dopo che Mendez si presenterà a casa della Salmeron per farle uscire fuori qualche notizia, ma lei si preoccuperà principalmente di ingraziarsi le simpatie della domestica Laura e i servizi dell'avvocato Velasco.

Nel frattempo Lolita non sapendo chi scegliere tra Carmen e Fabiana come madrina, propenderà per rimandare il battesimo di Moncho. In tutto questo Emilio si confronterà con Camino e le esporrà la sua contrarierà al matrimonio con Ildefonso, in quanto sa benissimo che non lo ama assolutamente. Inoltre Bellita capirà finalmente la buona fede di Julio e impedirà che lasci Acacias. Questo gesto porterà alla riconciliazione con Josè, che sarà sancito attraverso un bacio passionale.

Mendez sospetta di Genoveva

Secondo le anticipazioni televisive fino all'8 agosto, Felicia inviterà i vicini al Nuovo Secolo e comunicherà le nozze imminenti di Camino e Ildefonso, che si terranno insieme a quelle di Emilio e Cinta. Intanto Servante persuaderà Fabiana a prendere parte ad una competizione che premia la migliore pensione.

Inoltre Josè confesserà alla moglie che Julio è nato dalla relazione con Rocio e il ragazzo entrerà a far parte della famiglia.

Nel frattempo Cesareo dirà a Mendez che il giorno della morte di Marcia, una donna simile a Genoveva si trovava nel parco e allora il commissario andrà dalla Salmeron [VIDEO]. Quest'ultima però negherà tutto e parlerà male del guardiano.

Mendez però non si farà influenzare e toglierà dalla lista dei sospettati Santiago. In tutto questo Laura prometterà fedeltà a Felipe e lui le prometterà del denaro in cambio di informazioni importanti, mentre Genoveva chiederà al marito di crederle.

Mendez crede all'innocenza di Santiago

In base agli spoiler, Camino si mostrerà distaccata alla vista dell'abito del matrimonio. Ildefonso inviterà la famiglia Pasamar a teatro, poi mentre staranno per uscire dal ristorante, vedranno un certo Marcos Bacigalupe. Intanto Servante riuscirà nell'intento di far iscrivere Fabiana al concorso, mentre il commissario Mendez metterà in stato di fermo Cesareo, con l'accusa di far ucciso Marcia.

Nel frattempo Felicia sarà contenta di aver rivisto Marcos, ma si sentirà a disagio quando apprenderà che l'uomo resterà in città.

Inoltre Cinta elogerà Julio ed Emilio si mostrerà geloso. Ildefonso invece soffrirà la freddezza da parte di Camino. In tutto questo Cesareo si professerà innocente e Mendez approverà l'idea del guardiano consistente nel fatto che Santiago non è colpevole. Infine Felipe assumerà la difesa di Cesareo e chiederà al commissario di liberarlo.