Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, che narra le passioni e gli amori di un gruppo di abitanti di un quartiere della Spagna degli anni Venti. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 1° al 7 agosto 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle indagini riguardanti l'omicidio di Marcia, con l'arresto di Cesareo, sui sospetti che Felipe nutre su Genoveva, sul battesimo di Moncho e sul fidanzamento di Camino ed Ildefonso.

Lolita rimanda il battesimo

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Mendez andrà a trovare Felipe per riferirgli che le indagini dell'omicidio di Marcia lo hanno condotto a sospettare di Genoveva. Arrabbiato dalla notizia, l'avvocato si precipiterà a casa per chiedere alla moglie dove si trovava il giorno in cui Marcia è stata uccisa. Non contento, chiederà informazioni anche a Laura che gli riferirà che, il giorno prima dell'omicidio Santiago, si è incontrato con Genoveva. Più tardi, Mendez si recherà a casa della Salmeron per metterla sotto torchio, allertando così tanto la donna da spingerla ad assumere l'avvocato Velasco per difendersi. Non sapendo chi scegliere come madrina di Moncho fra Fabiana e Carmen, Lolita preferirà rimandare il battesimo a data da destinarsi.

In seguito, però, cambierà idea e battezzerà il bambino per poi lasciare che Ramon ringrazi pubblicamente Fabiana e Giacinto.

Julio viene presentato in famiglia

Casilda riceverà una misteriosa lettera dall'estero, mentre Emilio rimprovererà Camino per aver accettato di sposare un uomo che non ama. In segno di protesta, il giovane rifiuterà di presenziare al rito con cui Ildefonso chiederà ufficialmente la mano della sorella a Felicia.

Quest'ultima riunirà tutti i vicini al Nuovo Secolo per annunciare pubblicamente che Camino si è fidanzata con Ildefonso e che il loro matrimonio verrà celebrato insieme a quello di Emilio e Cinta. Josè Miguel spiegherà a Bellita che Julio è nato dalla sua relazione con Rocio. La Dominguez accetterà di buon grado le spiegazioni del marito in modo che il ragazzo venga ufficialmente presentato in famiglia.

Più tardi, quest'ultimo deciderà di lasciare Acacias per poi essere fermato all'ultimo momento da Bellita, che gli chiederà di rimanere nel quartiere per amore di Josè. In quell'occasione, la Dominguez perdonerà ufficialmente il marito, riappacificandosi con lui con un bacio plateale in pubblico.

Cesareo confesserà a Mendez che la donna che vide nel parco il giorno della morte di Marcia somigliava in maniera impressionante a Genoveva. Il commissario Mendez crederà inizialmente alle parole dell'uomo per poi cambiare idea ed arrestarlo. Felipe chiederà a Laura di dargli informazioni sulla Salmeron in cambio di denaro. Prima di recarsi a teatro con Ildefonso, Felicia ed Emilio avranno modo di assistere all'arrivo di una loro vecchia conoscenza, Marcos Bacigalupe.

Servante riuscirà a convincere Fabiana a parteciperà ad un concorso che premia la pensione migliore.