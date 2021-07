Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane di Una vita. Attualmente, la TV Soap spagnola va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5. Il sabato sera, su Rete 4, è previsto anche un puntata serale in prima serata.

Gli spoiler del 4 e del 5 agosto rivelano che, nelle prossime puntate, ci saranno molti colpi di scena e grandi ritorni. Mendez continuerà a indagare sulla morte di Marcia: il commissario escluderà Santiago dai sospettati e si concentrerà su Genoveva. La donna chiederà a Felipe di stare dalla sua parte, ma l'avvocato non sarà affatto d'accordo.

Camino, intanto, vedrà il suo abito da sposa. Il piccolo Moncho verrà battezzato e Ramon pronuncerà un discorso molto toccante. Inoltre, Felicia, all'uscita dal ristorante avrà modo di incontrare Marcos Bacigalupe.

Anticipazioni di Una vita di mercoledì 4 agosto: Felipe non si fiderà di Genoveva

Nella puntata di Una vita che andrà in onda il 4 agosto alle 14:10, il commissario Mendez continuerà a indagare sull'omicidio di Marcia. Impiegherà tutte le sue forze per venirne a capo, ma la situazione si rivelerà più intricata del previsto. Le sue scoperte lo porteranno a escludere Santiago dalla lista dei sospettati, ma lo stesso non varrà per Genoveva. Anche Felipe nutrirà numerosi dubbi sulle parole della donna e proverà a venirne a capo.

Genoveva, però, intenzionata a mantenere la sua libertà, chiederà a Felipe di provare a fidarsi di lei, soprattutto per il benessere del loro bambino. Come la prenderà l'avvocato?

Intanto Laura sarà disposta a fornire tutte le informazioni di cui è impossesso pur di incastrare Genoveva. Nel frattempo, Camino non saprà come reagire davanti alla visione dell'abito nuziale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cinta e Bellita appariranno entusiaste dei preparativi per il matrimonio, ma la ragazza non avrà alcuna voglia di sposare IIdefonso.

Una vita, trama del 5 agosto: Marcos Bacigalupe tornerà ad Acacias

Le anticipazioni di Una vita rivelano che nella puntata del 5 agosto finalmente il piccolo Moncho potrà avere il suo Battesimo.

Sarà un giorno molto importante che porterà tanto entusiasmo tra i parenti del bambino. Ramon sarà così contento da fare un discorso pubblico per ringraziare Fabiana e Jacinto. La coppia verrà anche invitata ad assistere a uno spettacolo teatrale da IIdefonso.

Nel frattempo, Felicia ed Emilio avranno modo di incontrare al ristorante un cliente imprevisto: Marcos Bacigalupe. Cosa accadrà?

Intanto, Servante proverà a parlare con Fabiana per convincerla a partecipare a un concorso. Non sarà un'impresa facile, perché la donna non sembrerà intenzionata a darle ascolto.