Madame di nuovo al centro del Gossip su Twitter: la cantante vicentina si trova per l'ennesima volta nella bufera per aver dedicato una Instagram Story agli uomini, elogiandoli. Le sue parole però non sono state particolarmente gradite ad un gruppo di fan che avrebbero preferito che la diciannovenne si esprimesse in maniera differente. Solo qualche tempo fa, Madame aveva dovuto far fronte ad una serie di critiche: la giovane si era lamentata di essere stata disturbata mentre era a cena da un fan che voleva fare una foto con lei senza conoscerne la sua discografia e i suoi lavori.

Successivamente la ragazza aveva spiegato la sua posizione sempre sui social, anche questa volta dovrà replicare alle aspre critiche?

Madame: 'Viva gli uomini, viva i loro corpi'

Secondo alcuni fan, quelli più agguerriti, Madame avrebbe perso un'altra occasione per restare in silenzio. Le sue parole dedicate al genere maschile non sono state accolte bene da un gruppo di utenti del web, i quali avrebbero preferito che la cantante di 'Marea' si esprimesse su altri temi. "Farò un elogio agli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza e del loro amore", ha esordito Madame.

A volte, secondo la cantante, si sbaglia a fare di tutta l'erba un fascio dimostrando timore degli uomini e dei loro pensieri.

"Gli uomini sono bellissimi, viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime", ha concluso Madame, la quale in occasione di un'intervista rilasciata durante la sua partecipazione a Sanremo ha dichiarato di essere bisessuale. Le parole della vicentina hanno scatenato il web.

La cantante attaccata sui social

"Tu potevi essere una donna bisessuale che parla delle donne della sessualità della discriminazione invece no hai scelto di fare la pick me girl ed elogiare i poveri uomini", ha scritto un utente del web.

E a questo commento negativo - secondo molti gli uomini sarebbero già fin troppo elogiati dalla società - ne sono seguiti altri sullo stesso tono se non ancora più aspri. D'altra parte, secondo alcuni fan, l'elogio di Madame non avrebbe nulla di sbagliato, visto che spesso sono le donne avere dedicati post di questo tipo. Madame deciderà di replicare sui social come ha già fatto quando fu duramente attaccata per via del suo sfogo dopo la richiesta di un selfie con un fan?

Non è escluso, ma intanto la giovane si sta godendo un weekend a Capri in compagnia di uno dei discografici della Sugar, etichetta che la rappresenta, e del suo amico Sangiovanni. Il fatto di ritrovarsi per l'ennesima volta in tendenza su Twitter per via delle critiche non farà piacere a Madame, la quale in ogni caso ha dimostrato di avere sempre il coraggio di dire ciò che pensa senza filtri.