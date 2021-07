Bellita e José Miguel accompagneranno Cinta all'altare, dove ad attenderla ci sarà un raggiante Emilio, il quale avrà julio come testimone di nozze. Per l'occasione ritornerà anche l'ex domestica Arantxa , visto l'affetto che prova per Dominguez che ha cresciuto come fosse sua figlia.

La figlia di Bellita e Pasamar decideranno di convolare a nozze prima di andare in Argentina. Dominguez, infatti, otterrà un ingaggio per una tournée nell'America del Sud. Felicia, a questo punto, organizzerà un doppio matrimonio, giacché inviterà Camino e Ildefonso ad affrettare la celebrazione della loro unione per i zittire i pettegolezzi su Maite.

