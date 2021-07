Gemma Galgani è ancora single ed è alla ricerca dell'amore. La protagonista di Uomini e donne ha rilasciato un'intervista esclusiva per il magazine della trasmissione e ha raccontato che, ultimamente, sta pensando al suo ex fidanzato Marco Firpo. La dama torinese, inoltre, se potesse tornare indietro nel tempo, non si proporrebbe più volte a Maurizio di Milano. Per quanto riguarda Aldo, invece, Gemma ha detto di essere rimasta molto delusa.

Gemma ripensa al suo ex Marco Firpo, conosciuto a Uomini e Donne

Gemma Galgani non smette mai di stupire i suoi fan e, spesso, sorprendono le dichiarazioni della dama di Uomini e Donne.

Inaspettatamente, dopo qualche anno, la protagonista del dating show di Canale 5 ha dichiarato di pensare al suo ex fidanzato Marco Firpo. A proposito dell'ex cavaliere ligure, la dama piemontese ha dichiarato: ''Il mio pensiero ultimamente è andato spesso a Marco, 'il lupo di mare dai lunghi capelli biondi'. Ricordo una situazione molto romantica, nel periodo della nostra frequentazione: una meravigliosa passeggiata nei pressi della cittadina di Bonassola, in Liguria''.

Uomini e Donne: Marco è ancora nei pensieri di Gemma Galgani

Gemma ha ricordato le passeggiate con Marco Firpo in Liguria, per arrivare alla Cappella della Madonnina della Punta, una chiesetta a picco sul mare. Al tramonto, secondo Galgani, quel luogo è poetico e ci sarebbero panorami incorniciati da finestre ad arco.

Attraverso il racconto della dama di Uomini e Donne, è possibile intuire che, in quel posto, abbia trascorso momenti romantici con Firpo, rivelando: ''Forse anche per lo scenario marino, ora che è estate che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in mente quell'immagine, insieme a Marco''.

Gemma ripensa all'ultima edizione di Uomini e Donne

Gemma, inoltre, ha parlato dell'ultima edizione di Uomini e Donne e, in merito alle sue frequentazioni, ha rivelato che, se potesse tornare indietro, non si proporrebbe più volte a Maurizio di Milano. Riguardo ad Aldo, invece, Galgani ha dichiarato che è stata una delle delusioni più inattese e, a tal proposito, ha dichiarato: ''Prima tanto interesse, allegria, ballo, cene e poi puff...

finito tutto in meno di un attimo, senza neanche un motivo valido o comprensibile''.

Riguardo a Isabella, invece, Gemma ha dichiarato di non averla sentita dopo la fine del programma, spiegando che non c'erano i presupposti per un'amicizia. Galgani, inoltre, ha rivolto un pensiero a Tina Cipollari, augurandosi che nella nuova stagione di Uomini e Donne trovi nuovi argomenti e spera che l'opinionista curi di più il suo look e ne trovi uno più giovanile e informale. Non resta che attendere l'inizio del dating show di Canale 5 per scoprire se per Gemma e Marco Firpo ci sarà un ritorno di fiamma.