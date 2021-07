Non smette di far discutere una coppia che si è formata dopo la fine della passata stagione di Uomini e donne. Da quando hanno ufficializzato la loro storia d'amore, Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone sono stati spesso presi di mira da quegli utenti del web che non li considerano sinceri. L'ultima accusa alla quale la dama del Trono Over ha dovuto ribattere, è quella di aver ingannato la redazione non raccontando la verità sul rapporto col cavaliere.

Le accuse alla neo coppia di Uomini e Donne

La storia d'amore tra Luca ed Elisabetta, non convince alcuni fan di Uomini e Donne.

Anche se i due si stanno godendo l'estate tra dediche romantiche e foto di coppia, c'è chi li mette in dubbio, arrivando a lanciare pesanti accuse sui social network.

Sotto ad uno degli ultimi post che la dama del Trono Over ha pubblicato su Instagram, ad esempio, è possibile leggere il pensiero di chi sospetta che i piccioncini potrebbero non essere stati sempre sinceri davanti alle telecamere.

"Avete preso in giro tutta la redazione e ora fate gli innamorati", ha tuonato un utente che ha raccolto parecchi consensi tra chi segue da anni il dating-show di Maria De Filippi.

La bella Simone, però, ha risposto immediatamente liquidando gli hater con questo breve ma conciso commento: "Solo idiozie".

I dubbi degli spettatori del programma Mediaset, però, non sono svaniti, tant'è che qualcun altro ha tuonato: "La tristezza infinita l'hai dimostrata tu in quel contesto televisivo".

La felicità dei protagonisti di Uomini e Donne Over

"Era una farsa che vi è riuscita male", ha aggiunto un utente del web che sono crede nel sentimento che Luca ed Elisabetta dicono di provare l'uno per l'altro.

La dama di Uomini e Donne non ha più risposto a chi sta mettendo in dubbio la sua storia d'amore, anzi ha preferito concentrarsi sulle vacanze al mare che sta condividendo con il compagno da qualche settimana.

Cenerelli e Simone stanno deliziano i loro fan con tante foto dell'amore che è sbocciato solamente una volta che la stagione 2020/2021 del dating-show è terminata.

Gli spettatori di Canale 5, infatti, ricorderanno che il cavaliere aveva interrotto la conoscenza dopo essersi reso conto di non provare le stesse emozioni della protagonista del Trono Over.

Dopo aver visto Elisabetta vicina ad un altro, Luca ha provato gelosia e ha deciso di riconquistarla con gesti quotidiani che dopo qualche settimana hanno dato i loro frutti.

Dubbi sul ritorno a Uomini e Donne dopo l'estate

Ad oggi Luca ed Elisabetta sono una coppia felice, quindi è improbabile che tra un mese parteciperanno alle registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne.

Un'ipotesi credibile, però, è quella che Maria De Filippi inviti i piccioncini ad una delle puntate che saranno trasmesse a partire da metà settembre: i due, in qualità di ospiti, potrebbero aggiornare il pubblico sulla relazione che hanno ufficializzato all'inizio dell'estate.

Chi sicuramente farà parte del cast dell'edizione 2021/2022 del dating-show, è Gemma Galgani. La torinese è ancora single ed ha confermato che dopo l'estate sarà protagonista del Trono Over per il dodicesimo anno consecutivo. L'antagonista della 71enne, dovrebbe essere ancora Isabella Ricci: le due dame hanno cominciato a battibeccare la scorsa primavera, ma il tutto è stato interrotto dallo stop alle riprese per le vacanze.

Sicuramente non mancheranno le liti tra la "regina" dei senior e Tina Cipollari. L'opinionista ha smentito il Gossip che la voleva prossima a lasciare il format Mediaset per amore: la bionda vamp affiancherà ancora Gianni Sperti nelle nuove puntate.