Gemma Galgani continua ad essere uno dei personaggi più discussi della storia di Uomini e donne. La dama torinese, che da oltre dieci anni è alla ricerca del suo principe azzurro nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi, tornerà anche a settembre per rimettersi di nuovo in gioco, con la speranza di trovare la sua anima gemella. In queste ore, però, contro Gemma si è schierata l'ex opinionista Karina Cascella, la quale non le ha mandate a dire alla dama, facendole presente che forse sarebbe il momento di "mollare la presa".

L'affondo di Karina Cascella contro Gemma Galgani di Uomini e donne

Nel dettaglio, Karina Cascella che per diversi anni è stata una delle opinioniste del programma di Maria De Filippi, al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari, ha risposto alle domande social dei suoi tantissimi fan, tra cui quelle riguardanti anche Gemma.

"Forse sarebbe ora che stesse a casa sua", ha risposto Karina quando le hanno chiesto cosa ne pensasse della presenza imperterrita di Gemma nello studio di Uomini e donne.

'Mi pare un poco esagerato', scrive Cascella contro Gemma

"Dopo 10 anni ragazzi e forse anche più, potrà mai cercare ancora un uomo in tv? Mi pare un poco esagerato", ha chiosato Karina nel suo affondo contro la dama torinese, senza nascondere che in alcuni contesti le risulta anche simpatica.

Del resto non è la prima volta che l'ex opinionista di Uomini e donne muove degli attacchi nei confronti della dama torinese Gemma Galgani.

Già in passato, infatti, aveva criticato la storia d'amore tra la dama torinese e il suo giovanissimo spasimante Nicola di soli 26 anni, ammettendo di essere senza parole per quanto stesse accadendo nello studio di Maria De Filippi.

Cosa succederà questa volta? Gemma, che si sta godendo la sua ennesima estate da single e continua ad essere molto attiva e presente sui social, replicherà alle parole di Karina oppure no?

Da settembre, Gemma potrebbe perdere spazio a Uomini e donne

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, per la prossima edizione di Uomini e donne, in onda da settembre in poi su Canale 5, la presenza della dama torinese potrebbe essere messa a rischio da un'altra dama che ha conquistato il pubblico.

Trattasi di Isabella Ricci, subentrata verso la fine della scorsa stagione e pronta a rimettersi in gioco per cercare il grande amore della sua vita.

Si vocifera che, Maria De Filippi e la sua squadra di autori, dopo il successo che Isabella ha riscontrato sul pubblico di Uomini e donne, sarebbe pronta a darle maggiore spazio a partire da settembre, il tutto a discapito della dama torinese che rischierebbe così di essere "buttata giù dal trono".