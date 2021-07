Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 9 al 15 agosto 2021 rivelano che ci saranno diversi colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle indagini legate alla morte di Marcia, che verranno fatte da Mendez e porteranno a dei nuovi inattesi risvolti. Dopo una serie di indizi chiave, si procederà con l'arresto della dark lady di Acacias, la quale finirà in carcere, ma non perderà tempo nel preparare la sua controffensiva.

Proseguono le indagini sulla morte di Marcia: anticipazioni Una Vita 9-15 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni di Una Vita dal 9 al 15 agosto 2021, rivelano che Mendez proseguirà le sue indagini per cercare di arrivare alla verità legata alla morte della povera domestica Marcia,

In un primo momento, nei guai finirà Cesareo il guardino del parco, che è stato il primo a rinvenire il corpo della donna.

Successivamente, però, Mendez si renderà conto della sua innocenza e quindi deciderà di farlo scarcerare. A quel punto, sarà fondamentale la confessione di Cesareo, il quale rivelerà di aver visto Genoveva nei pareggi del parco, proprio nel giorno in cui venne assassinata Marcia.

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui la domestica Laura si lascerà andare a una nuova inaspettata confessione sulla dark lady di Acacias.

Genoveva finisce nei guai e va in carcere

Le anticipazioni di Una Vita nella settimana 9-15 agosto 2021, rivelano che Laura rivelerà a Felipe e Mendez che il pugnale col quale è stata assassinata Marcia, è lo stesso che pochi giorni prima aveva visto in casa di Genoveva.

A questo punto, per il commissario che sta seguendo le indagini, non ci sono più dubbi: è Genoveva la responsabile dell'omicidio di Marcia e così deciderà di procedere con l'arresto immediato.

La moglie di Felipe, quindi, verrà portata in carcere e si scaglierà duramente contro suo marito, accusandolo di essere il responsabile di questo triste epilogo.

Poco dopo, Felipe parlerà con i suoi amici di quello che sa in merito all'arresto della moglie e rivelerà loro che intende andare a trovarla in carcere.

Felipe trova Genoveva con Velasco: anticipazioni Una Vita 9-15 agosto

Le trame di Una Vita fino al prossimo 15 agosto 2021, rivelano che una volta arrivato in prigione ci sarà l'ennesimo colpo di scena.

Felipe vedrà sua moglie in compagnia dell'avvocato Velasco e resterà a dir poco sconvolto. Subito dopo, la dark lady rifiuterà di rispondere alle varie domande che le verranno fatte dal commissario Mendez per ricostruire la dinamica del fatti.

Felipe tornerà in quartiere pieno di rabbia, amareggiato e frustrato dal fatto che sua moglie verrà difesa dall'astuto Velasco.

Insomma il mese di agosto si preannuncia decisamente imperdibile per i fan della soap opera spagnola che proseguirà la sua messa in onda con regolarità sia in daytime su Canale 5 che in prima serata su Rete 4.

Si avvicina il finale di Una Vita: la soap ha chiuso già i battenti in Spagna

Un appuntamento che, ogni giorno, riesce ad attirare una media di oltre 2,3 milioni di fedelissimi spettatori, i quali continuano a seguire le avventure dei protagonisti di Acacias anche in piena estate, permettendo alla rete ammiraglia di consolidare la sua leadership.

Tuttavia, l'appuntamento con Una Vita non durerà ancora molto a lungo: come è già successo con Il Segreto, anche questa soap è stata recentemente cancellata dai palinsesti della televisione spagnola.

In Italia, le ultime puntate di sempre andranno in onda tra circa un anno: il finale della soap si preannuncia scoppiettante e ricco di sorprese, molte delle quali riguarderanno alcuni dei personaggi storici.