Tanti saranno i colpi di scena che si susseguiranno nei prossimi appuntamenti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore. A confermarlo sono le anticipazioni della longeva soap bavarese, quelle che riguardano la trama delle puntate che saranno trasmesse su Rete 4 da sabato 17 a venerdì 23 luglio, alle ore 19:50 circa. Selina von Thalheim si sentirà molto male durante una passeggiata solitaria a cavallo, fortunatamente verrà trovata in tempo e condotta in ospedale. Maja, nel frattempo, si avvicinerà sempre di più a Florian Vogt, mentre André Konopka fingerà di aver recuperato parte della memoria per potersi riavvicinare a Werner Saalfeld e spillargli un po' di soldi.

Anticipazioni italiane Tempesta d'amore 17-23 luglio: il pentimento di Ariane

Cornelia assisterà a uno scambio di un bacio tra il suo amato Robert e Vanessa e crederà che i due stiano ancora insieme. In realtà, i due si sono dati un bacio d’addio, perché il padre di Valentina ha detto alla nipote di Alfons che il suo cuore appartiene a Cornelia. Dopo estenuanti ricerche, Selina verrà ritrovata priva di sensi e ricoverata d’urgenza in ospedale. Maximilian, nel frattempo, dirà al padre di Valentina che Cornelia prova forti sentimenti nei suoi confronti. André, per poter chiedere dei soldi a suo fratello, farà credere a Werner di aver riacquistato parte della memoria.

Ariane telefonerà a Erik e, tra una chiacchierata all’altra, ammetterà di essersi pentita di aver avvelenato la cipria di Selina, ma la dark lady non si accorgerà che l’amica ha aperto gli occhi e ha ascoltato ogni sua singola parola.

Nel frattempo, Maja si sentirà sollevata nel sapere che sua madre è fuori pericolo.

La confessione di Florian

La signora von Thailheim aprirà gli occhi e la prima persona che vedrà sarà la signora Kalenberg la quale le spiegherà che si trova in ospedale perché dev’essere caduta da cavallo. Il padre di Tim sarà sempre più convinto che la sua peggior nemica abbia avvelenato i cosmetici di Selina, e li consegnerà tutti al dottor Niederbuhl per farli analizzare.

Nel frattempo, il guardacaccia del Furstenhof andrà a trovare Erik e confesserà di essere perdutamente innamorato di Maja. Il padre di Tim, intanto, riceverà una chiamata inaspettata: dall’altra parte della cornetta c'è Tobias.

Spoiler Tempesta d'amore, trame delle puntate dal 17 al 23 luglio: i regali di Frederik per Maja

Nelle nuove puntate italiane della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, Robert e Cornelia si scambieranno un appassionante bacio e i due diventeranno una coppia.

Proprio in quel momento la porta dell’ascensore si aprirà e Werner li coglierà in flagrante. La signora Kalenberg, per paura che qualcuno scopra che lei ha tentato di avvelenare Selina, riuscirà a convincere il signor Vogt a sostituire il portacipria della madre adottiva di Maja che Christoph ha dato a Michael per scoprire se ci sono tracce di veleno.

Max, nel frattempo, si renderà conto che il guardacaccia Vogt ha la testa altrove e gli chiederà se una donna ha fatto breccia nel suo cuore. Infine, la figlia adottiva di Selina, riceverà un bel mazzo di rose e altri regali da Frederik, l’uomo che l’ha tradita durante il giorno delle nozze e che avrebbe dovuto sposare.