Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 19 al 23 luglio, si potrà assistere al ritorno di Susanna Picardi. Quest'ultima, intenzionata a portare avanti il suo programma di studi per diventare magistrato, approfitterà ancora della generosa offerta di Niko. Le anticipazioni rivelano infatti che la giovane avvocatessa deciderà di continuare ad utilizzare lo studio Navarra per preparare al meglio i suoi esami, tuttavia stavolta dovrà fare i conti con qualcuno che non vedrà di buon occhio la sua presenza. Nel frattempo il piccolo Jimmy, forte dei preziosi consigli di Franco Boschi, si preparerà ad affrontare le sue paure, tornando al campo estivo.

Un posto al sole, anticipazioni: torna Susanna

Nei prossimi episodi di Un posto al sole farà il suo rientro, nella soap opera, Susanna (Agnese Lorenzini). Nessuna notizia invece in merito al nuovo misterioso personaggio giovane maschile e ad Adele (Sara Ricci), il cui rientro è previsto comunque a breve. In ogni caso madre e figlia dovrebbero essere coinvolte in una storyline totalmente nuova, che si preannuncia alquanto interessante. Per quanto riguarda le prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 19 al 23 luglio, pare che la giovane Picardi sarà determinata a frequentare lo studio di Niko (Luca Turco) per potersi dedicare ai suoi studi con maggiore tranquillità. Tale novità però non passerà inosservata al nuovo "assistente" di Niko.

Upas, trame 19-23 luglio: la preoccupazione di Renato

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, rivelano che Renato (Marzio Honorato) scoprirà, in modo del tutto casuale, un'informazione che Niko si era guardato bene dal comunicargli. Poggi senior, dopo aver scoperto che Susanna tornerà a frequentare lo studio Navarra, inizierà ad agitarsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Evidentemente l'uomo, memore di quanto accaduto il giorno del "matrimonio", sarà preoccupato dalle conseguenze che potrebbe avere, su suo figlio, tale assidua frequentazione.

Un posto al sole, puntate dal 19 al 23 luglio: Jimmy si fa valere

Nelle puntate, attualmente in onda, Jimmy (Gennaro De Simone) ha deciso di iscriversi a danza pur di evitare di affrontare Brenda.

Franco (Peppe Zarbo) però, intuendo che qualcosa non va, deciderà di parlare al bambino. Venuto a conoscenza del problema della bulletta, Boschi spronerà il nipote ad affrontare le sue paure. Gli spoiler rivelano che il bambino, nonostante i preziosi consigli dello zio, si farà prendere dal panico quando metterà piede al campo estivo. A quanto pare però Jimmy, stavolta, riuscirà a domare le sue paure e troverà finalmente il coraggio di farsi valere.