Arrivano le anticipazioni della soap opera turca Mr Wrong - Lezioni d'amore, interpretata da alcuni dei volti più noti della tv turca fra cui Can Yaman (Ozgur Atasoy), Ozge Gurel (Ezgi Inal), Serkay Tutuncu (Ozan Dincer) e Cemre Gumeli (Deniz Koparan). Le nuove trame si riferiscono all'appuntamento che andrà in onda, in prima serata su Canale 5, il 13 luglio a partire dalle ore 21:35. Gli episodi che verranno trasmessi sono quelli che vanno dal numero 37 al 39. La soap opera non tornerà più in fascia pomeridiana ma gli ultimi episodi saranno trasmessi esclusivamente di sera.

Le vicende del nuovo appuntamento saranno principalmente incentrate sull'arresto di Ezgi, sul gesto d'amore inaspettato di Ozgur per la sua fidanzata, sui tentativi di Serdar di riconquistare Inal e sulla sorpresa che Atasoy riserverà alla sua fidanzata e al suo rivale.

Serdar fa rilasciare Ezgi

Le anticipazioni di Mr Wrong ci segnalano che Ezgi verrà accusata di frode aziendale e sarà condotta in carcere sotto gli occhi dei suoi amici. Il maggiore accusatore della giovane sarà Serdar che accuserà lei, Tolga e Irem per evitare di essere arrestato a sua volta. Non riuscendo a sopportare l'idea che Ezgi stia soffrendo, Ozgur si auto accuserà alla polizia pur di stare accanto alla sua amata. I due giovani, infatti, trascorreranno una notte intera in carcere per poi essere scaglionati il giorno dopo grazie a Serdar.

Quest'ultimo fingerà di essersi pentito e ritirerà la denuncia contro Ezgi, facendola rilasciare. Più tardi, Serdar accuserà Irem per tutti i misfatti che ha compiuto, facendo credere alla polizia che sia l'unica colpevole della situazione.

Nel tentativo di riconquistare Ezgir, Serdar cercherà di rendere la vita difficile a Ozgur, ideando una serie di strani incidenti per danneggiare il nuovo locale del giovane.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non contento, comunicherà a Ezgi di avere le prove che Tolga ha acquisito "La gabbia" con modalità fraudolente, chiedendole di riferirlo al suo fidanzato in modo che quest'ultimo possa ricattare il criminale e riprendersi definitivamente il locale. Ezgi non accetterà la proposta dell'uomo e lo comunicherà a Ozgur che la sorprenderà chiedendo un colloquio con Serdar.

Arriva Brave and Beautiful in Italia

Mr Wrong - Lezioni d'amore non tornerà più in fascia pomeridiana ma gli ultimi episodi saranno trasmessi esclusivamente di sera. Al suo posto verrà trasmessa ogni pomeriggio la nuova soap opera turca Brave and Beautiful, che narra la tormentata storia d'amore fra Cesur e Suhan. I due protagonisti principali di questa nuova produzione turca saranno Tuba Buyukustun e Kivanc Tatilug. Lei è una famosa attrice turca, nata a Istanbul che nel 2014 ha ottenuto una nomination agli International Emmy Awards, mentre lui è un attore e modello turco, natio di Adana, noto al grande pubblico per aver recitato in diverse fiction di successo.