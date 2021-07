I prossimi episodi di Un posto al sole si preannunciano particolarmente adrenalinici e ricchi di suspense. È giunta la conferma che, ad assalire Guido, sarà Pietro. In effetti, l'immagine dell'aggressore che era trapelata in questi giorni non lasciava molto spazio ai dubbi.

Quanto a Del Bue, va detto che sarà solo una vittima collaterale della follia dell'uomo. Il vigile si troverà, infatti, nel posto sbagliato al momento sbagliato e darà ad Abbate la possibilità di recuperare una pistola. Quest'ultimo, armato e pieno di rancore, si dirigerà verso Palazzo Palladini per mettere in atto il suo piano disperato: rapire Filippo e Roberto.

Ma ci riuscirà?

Un Posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 luglio: Pietro si nasconde a Napoli

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole, verrà svelato agli spettatori che Abbate (Simon Grechi) non è scappato all'estero come tutti pensavano. L'uomo, ormai malridotto, si trova ancora a Napoli e vive alla giornata, cercando di nascondersi alle forze dell'ordine.

In seguito Pietro contatterà dei malviventi per ottenere dei documenti falsi. I loschi individui però non rispetteranno l'accordo e picchieranno l'uomo, privandolo anche dei pochi soldi che aveva con sé. Per l'ex imprenditore sembrerà proprio la fine, ma accadrà qualcosa che ridesterà in lui il suo desiderio di vendetta.

Upas, trame 26-30 luglio: l'aggressione a Guido

Dolorante e senza una meta, Pietro crollerà su una panchina e lì troverà un giornale. L'uomo inizierà a sfogliarlo in cerca di notizie che lo riguardano, ma a quel punto la sua attenzione si concentrerà su un articolo in particolare. Nello stralcio campeggia, in bella vista, una foto di Roberto Ferri che ride soddisfatto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il manager è riuscito nell'impresa di risollevare i Cantieri Flegrei-Palladini e si gode la sua vittoria.

Abbate verrà assalito dalla rabbia e dalla frustrazione e deciderà di recarsi a Palazzo Palladini per portare a termine la sua vendetta. Giunto sul posto, si imbatterà però in Guido (Germano Bellavia). Approfittando di un momento di distrazione del vigile, lo aggredirà alle spalle e gli sottrarrà la sua pistola di ordinanza.

Fortunatamente Del Bue ne uscirà incolume e verrà soccorso da Raffaele (Patrizio Rispo) e Franco (Peppe Zarbo) ma Pietro, ormai all'interno del parco, porterà avanti il suo piano.

Un Posto al sole, puntate dal 26 al 30 luglio: Abbate rapisce Filippo e Ferri

Pietro, ormai totalmente fuori controllo, utilizzerà la pistola che ha sottratto a Guido per attuare il suo folle piano. Le anticipazioni non forniscono dettagli su quello che accadrà, ma confermano che l'uomo riuscirà nel suo intento, sequestrando Ferri e suo figlio Filippo (Michelangelo Tommaso).

Abbate, che ormai non ha più nulla da perdere, sembrerà deciso a rivolgere la sua ira verso i due. Inizierà quindi una corsa disperata contro il tempo dagli esiti imprevedibili per padre e figlio, che saranno in serio pericolo di vita..