Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Brave and Beautiful, nelle puntate che andranno in onda da martedì 20 a venerdì 23 luglio ci saranno diverse novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Salih ucciderà Madre Belkis e Rifat scoprirà che anche il precedente direttore dell'orfanotrofio è stato assassinato. Nel mentre, Cesur troverà delle monete antiche nei terreni adiacenti a casa sua e Tahsin si pentirà di avergli venduto quelle terre. Intanto, il figlio di Cahide sarà maschio e Tahsin per l'occasione organizzerà una festa.

Nelle puntate in onda questa settimana, Suhan sospetterà che Rifat e Cesur non siano sinceri e per questo chiederà informazioni su Rifat alla polizia. La ragazza verrà a sapere che l'uomo è un ex poliziotto che è stato congedato dal servizio per aver commesso un furto.

Nel frattempo, Salih ucciderà Madre Belkis e Rifat scoprirà che la donna era la direttrice dell'orfanotrofio in cui è cresciuta Adalet. Inoltre, l'uomo scoprirà che anche il direttore precedente fu ucciso la stessa notte in cui è morto il padre di Cesur. Quest'ultimo inizierà quindi a sospettare che Madre Belkis non ha avuto una morte naturale.

Poco dopo, ci sarà la festa d'inaugurazione della casa di Cesur e quest'ultimo in questa occasione dirà di aver trovato nei terreni adiacenti, delle monete antiche.

Tahsin intanto, quando saprà di queste monete, si pentirà di aver venduto i terreni.

Nel frattempo, Brave spiegherà a Suhan la natura del suo rapporto con Banu e la donna sarà sconvolta e così correrà a casa per cercare le vecchie foto di famiglia.

Successivamente, Suhan mostrerà a Cesur le riprese delle telecamere fuori alla casa di Istanbul.

In questa circostanza ci vedrà Rifat, ma Brave spiegherà alla donna che l'uomo è obbligato a passare di lì per andare dalla sua ex moglie.Intanto, dopo la morte di Belkis, Cesur deciderà di portare sua madre a casa sua e continuerà ad indagare sul passato di Adalet e il motivo per cui è legata a Tahsin.

Poco dopo, Cahide riceverà la notizia che il suo bambino sarà maschio e Tahsin darà una festa per l'occasione.

Invece, Hulya confesserà a Cahide di aver denunciato alla polizia il possibile padre di suo figlio, per l'assassino del dottor Nedim.

Suhan indagherà sulla sua famiglia

Nel frattempo, Suhan pranzerà con Korhan per scoprire se quello che gli ha detto suo fratello sul passato di suo padre, è la verità. Inoltre, Suhan durante una cena con Cesur indagherà sulla sua famiglia e i motivi che hanno portato il padre del ragazzo a Korludag.