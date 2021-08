Sangiovanni nella sua ultima Instagram Story ha preso posizione contro gli haters che circolano sui social. Il cantante rivelazione di Amici 20, arrivato secondo la talent proprio dietro la fidanzata Giulia Stabile, continua a collezionare successi, uno dietro l'altro. Dai dischi di platino che continuano ad arrivare, fino al tutto "tutto esaurito" alla maggior parte dei concerti del suo primo tour, l'artista vicentino continua a incantare, non solo con le sue canzoni ma anche per il messaggio di inclusività e libertà di pensiero che continua a divulgare.

Ma non tutti, evidentemente, apprezzano: alcuni "leoni da tastiera" hanno mandato qualche messaggio di troppo, che Sangio evidentemente non ha digerito, tanto da spingerlo a scrivere un messaggi contro chi esagera.

Il cantante stanco di inutili critiche

Non è ben chiaro a chi si sia rivolto Sangiovanni o che cosa lo abbia disturbato al punto da spingerlo a scrivere pubblicamente un messaggio agli haters, sta di fatto che il diciottenne vicentino si è rivolto ai cosiddetti "leoni da tastiera" attraverso il proprio profilo Instagram.

"Ricordatevi che mentre state a denigrare, commentare, giudicare, bullizzare, odiare le persone, usate il vostro tempo", ha scritto Sangio in una Story. "E il tempo passa e voi lo perdete, lo sprecate e non vi ritorna più", ha concluso il cantante.

L'invito di Sangiovanni, neanche troppo velato, è quello di smetterla di utilizzare il proprio tempo ad emettere giudizi sugli altri. Sui social, le fan del cantante non ha perso tempo ad appoggiare il loro beniamino. Sangio non ha mai fatto mistero di aver sofferto in passato di ansia per cui sembra davvero assurdo che, nascondendosi dietro una tastiera, ci possano essere degli utenti che mirano a denigrare un ragazzo di diciotto anni che sta realizzando il suo sogno attraverso la musica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giulia e Sangio: sostegno reciproco anche a distanza

Essere famosi comporta spesso l'avere a che fare con critiche talvolta superflue e insignificanti. Lo sa bene Maria De Filippi, che di recente ha dichiarato di aiutare i nuovi talenti che si avvicinano al mondo dello spettacolo a gestire la notorietà improvvisa.

In ogni caso, dopo questo sfogo, di certo Sangiovanni potrà voltare pagina: lo attendono numerosi concerti in giro per l'Italia dove ogni volta viene accolto con grande amore da parte del suo pubblico.

E mentre la fidanzata Giulia Stabile si esibirà stasera, 26 agosto, all'evento in onore di Carla Fracci, nella stessa sera Sangio sarà impegnato a Palmanova. Entrambi possono sempre contare sul sostegno reciproco e anche se lontani, i due giovanissimi hanno dimostrato non solo di saper gestire un rapporto a distanza, ma di essere sempre presenti l'uno per l'altra.