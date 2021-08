Rivoluzione in arrivo ad Amici 2021/2022. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, quest'anno debutterà a metà settembre e saranno diverse le novità legate al cast di professori. Occhi puntati in primis sull'addio della cantante Arisa. A quanto pare, dopo un lungo "tira e molla" con la produzione del talent show di Canale 5, la cantante avrebbe scelto di rinunciare al ruolo di prof in questa ventunesima edizione. E, gli ultimi retroscena sul talent, rivelano che "mamma Maria" non avrebbe gradito tale addio.

Gli ultimi retroscena sul cast di Amici 2021/2022

Nel dettaglio, il cast di Amidi 2021/2022 non prevede la presenza della prof Arisa.

La cantante pare che in un primo momento avesse detto "no" alla proposta di Maria De Filippi, al punto che la conduttrice si era messa subito in moto per rimescolare le carte dei prof della ventunesima edizione.

Dopo l'addio di Arisa, infatti, ecco che a Lorella Cuccarini è stato chiesto di lasciare la cattedra di ballo per passare a quella di canto.

Una proposta che la showgirl e conduttrice ha accolto molto volentieri, così come ha specificato lei stessa sui social, ammettendo di avere grande fiducia in Maria De Filippi e nella nuova proposta che le è stata fatta.

Maria De Filippi sarebbe delusa da Arisa dopo l'addio ad Amici 21

Tuttavia, sembrerebbe che in un secondo momento Arisa sia tornata di nuovo sui suoi passi, al punto da chiedere a Maria di essere ricollocata nuovamente all'interno del cast di Amici 2021/2022, fino ad arrivare al punto dell'addio definitivo per motivi personali.

Sta di fatto, che le indiscrezioni che circolano sul talent show di Canale 5, rivelano che Maria De Filippi non avrebbe gradito l'addio della cantante, soprattutto dopo la grande fiducia che le ha dato lo scorso anno, affidandole un ruolo di prestigio all'interno del cast del seguitissimo programma.

Adesso, però, per De Filippi è tempo di guardare avanti e di concentrarsi al meglio sulla nuova edizione del suo seguitissimo talent show, che quest'anno ricoprirà l'intera durata della stagione tv 2021/2022.

Raimondo Todaro possibile new entry nel cast di Amici 2021/2022

Tra le new entry di quest'anno dovrebbe esserci il ballerino Raimondo Todaro, che a sua volta andrebbe a prendere il posto di Lorella Cuccarini tra i prof della categoria danza.

L'ex volto di Ballando con le stelle, però, in una recente intervista ha giurato di non aver ancora nessun contratto con Maria De Filippi e la sua trasmissione.

Al tempo stesso, però, Todaro ha ammesso che difficilmente direbbe di no a una proposta da parte della conduttrice di Amici, regina indiscussa degli ascolti Mediaset.