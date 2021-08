Il Grande Fratello Vip 6 sarà uno dei programmi di punta del palinsesto autunnale di Canale 5. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini debutterà il prossimo lunedì 13 settembre in prime time e anche quest'anno ci sarà il doppio appuntamento settimanale in prime time. Tuttavia, questa sesta edizione del reality show, potrebbe passare alla storia come la più lunga di sempre da quando la versione "Vip" va in onda su Canale 5.

Gli ultimi retroscena sul Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena sul Grande Fratello Vip 6 rivelano che Alfonso Signorini e la sua squadra di autori stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per quanto riguarda la scelta del nuovo cast di concorrenti che si metteranno in gioco nella casa di Cinecittà.

L'idea è quella di riuscire a mettere insieme un cast "degno di nota" dato che i protagonisti di questa sesta edizione potrebbero ritrovarsi reclusi tra le mura domestiche di Cinecittà per un bel po' di mesi.

Al momento, infatti, si vocifera che quella del GF Vip 6 potrebbe essere l'edizione più lunga di sempre da quando va in onda su Canale 5.

La sesta edizione del GF Vip potrebbe essere lunghissima

L'inizio è fissato per lunedì 13 settembre, giorno in cui si apriranno le porte della casa di Cinecittà con la messa in onda della prima puntata serale su Canale 5.

Tuttavia, quest'anno la finalissima del Grande Fratello Vip 6 potrebbe svolgersi addirittura a maggio 2021. Un retroscena che, nel caso in cui dovesse essere confermato, sarebbe a dir poco clamoroso, dato che i vipponi potrebbero ritrovarsi reclusi tra le mura domestiche di Cinecittà per ben 9 mesi di fila.

Un vero e proprio record che andrebbe a superare anche quello dello scorso anno, quando l'allegro gruppo di concorrenti capitanato da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, rimase all'interno della casa da settembre ad aprile.

Annunciata la prima concorrente del GF Vip

Un'ipotesi che, tuttavia, troverà conferma soltanto nel corso delle prossime settimane, quando arriveranno anche i primi verdetti auditel da parte del "pubblico sovrano", che decreterà il successo o meno di questa sesta edizione del reality show.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, emergono le prime anticipazioni sul cast ufficiale di concorrenti. Il primo nome svelato sulle pagine social del Grande Fratello Vip è quello di Katia Ricciarelli.

La signora della lirica italiana, ex moglie di Pippo Baudo, sarà la prima inquilina ufficiale della sesta edizione. In una recente intervista ha ammesso di essere molto curiosa e di voler portare anche il mondo della lirica tra le mura domestiche di Cinecittà, per far conoscere questo modo ad un pubblico popolare.