Aria di cambiamenti ad Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda da settembre in poi su Canale 5. In queste ore circolano le primissime anticipazioni su quello che succederà nel corso della prossima stagione televisiva e, ancora una volta, la conduttrice ha scelto di rimescolare tutte le carte in tavola, apportando una serie di modifiche importanti al suo talent show, tra i più longevi di sempre del piccolo schermo. Tra le novità va segnalato l'addio di Arisa e il possibile arrivo di Elodie, ex allieva del programma di Canale 5.

Le prime anticipazioni su Amici 21: il talent ritorna in tv da settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti Amici 21 rivelano che la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda da settembre 2021 in poi su Canale 5.

Quest'anno, quindi, a differenza delle passate edizioni, il programma giocherà d'anticipo e non partirà a fine novembre, così come è accaduto nelle ultime stagioni televisive.

In un primo momento, come da tradizione, Amici 21 sarà in onda al sabato pomeriggio e con la striscia del daytime in onda tutti i giorni su Canale 5.

In primavera, invece, ci sarà spazio per l'appuntamento con il serale che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto di questa edizione.

Arisa lascia il cast del talent show, Lorella Cuccarini confermata

Per quanto riguarda, invece, il cast di Amici 21, le anticipazioni rivelano che tra i prof di canto non ci sarà più spazio per Arisa.

La cantante, che aveva debuttato lo scorso anno riscuotendo un buon successo, pare che non sia riuscita a trovare un accordo per il contratto che l'avrebbe vista di nuovo tra i prof della trasmissione Mediaset.

Al suo posto pare che ci sarà Lorella Cuccarini, la quale si reinventerà prof di canto lasciando la sua poltrona alla new entry Raimondo Todaro, il celebre ballerino di Ballando con le stelle, che in questi giorni ha annunciato sui social il suo addio definitivo allo show di Milly Carlucci.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giulia Stabile presente nel cast di Amici 21

Ma le sorprese non sono finite qui, perché dalle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, è stata confermata la presenza di Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione del talent show, anche in questa ventunesima edizione.

La ballerina avrà un "ruolo importante" nel programma che l'ha vista nascere artisticamente e intanto sarà presente anche nel cast di Tu si que vales.

Per quanto riguarda, invece, i giurati del prossimo serale di Amici 21, potrebbe esserci l'uscita di scena di Stefano De Martino. Al suo posto sarebbe in lizza la cantante Elodie, lanciata ad Amici e data in pole position anche come prossima conduttrice de Le Iene.