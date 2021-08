Grande attesa per la nuova edizione di Amici 21, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, quest'anno in onda da settembre in poi su Canale 5. I primi retroscena rivelano che ci sarà una vera e propria rivoluzione nel cast del corpo docenti della scuola. Dopo l'uscita di scena di Arisa, Maria De Filippi ha confermato la prof Lorella Cuccarini, la quale però passerà all'insegnamento del canto, lasciando così la cattedra di ballo. Al suo posto arriverà Raimondo Todaro ma si vocifera che Lorella non l'abbia presa benissimo.

Retroscena sul cast della nuova edizione di Amici 2021/2022

Nel dettaglio, il nuovo cast di Amici 21 non potrà contare sulla presenza di Arisa.

La cantante pare che sia stata protagonista di una lunga trattativa con la produzione del talent show Mediaset che, alla fine, non avrebbe portato ad un esito positivo.

Così, dal prossimo settembre Arisa sarà sostituita da Lorella Cuccarini: a confermarlo è stata la diretta interessata sui social, svelando che quest'anno non insegnerà più ballo ma metterà a disposizione la sua preparazione e la sua cultura musicale a servizio dei nuovi allievi della scuola di Maria De Filippi.

A prendere il posto di Lorella, dietro al bancone dei prof di ballo, ci sarà Raimondo Todaro, una delle new entry di questa ventunesima edizione, che arriverà direttamente dal cast di Ballando con le stelle, il celebre show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Brutta aria tra Lorella Cuccarini e la new entry Raimondo Todaro?

Tuttavia, secondo i retroscena diramati in queste ore sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, tirerebbe una "brutta aria" tra Lorella Cuccarini e il nuovo prof Todaro.

Il motivo? Sembrerebbe che sebbene Lorella Cuccarini abbia accettato questo cambiamento di scuderia, che le è stato chiesto direttamente da Maria De Filippi, non avrebbe gradito al 100% tale scelta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo l'esperienza dello scorso anno, che l'ha vista protagonista negli scontri con la prof Alessandra Celentano, Lorella avrebbe preferito tornare dietro la cattedra di danza, piuttosto che lasciare il suo posto a Todaro.

I fan di Amici non hanno gradito le novità riservate alla prof Lorella Cuccarini

Del resto, anche i fan stessi di Amici 21, non hanno gradito per niente questa scelta che sarà messa in atto nel corso della nuova edizione.

"Lorella è una ballerina, perché farle insegnare canto?", tuonano i fan della showgirl sui social mentre altri scrivono che mancheranno le liti tra Lorella e la prof Celentano.

Riuscirà Maria a placare gli animi dietro le quinte del suo talent show? Lo scopriremo nelle prossime settimane.