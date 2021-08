Cresce l'attesa per la prima puntata di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che quest'anno giocherà d'anticipo rispetto al passato. La trasmissione dedicata ai giovani talenti, non sarà trasmessa più a partire da novembre, ma anticiperà il ritorno in video a partire dal mese di settembre. Al centro dell'attenzione ci saranno dei cambiamenti legati al cast dei professori e poi si era parlato di un omaggio al giovane Michele Merlo, recentemente scomparso.

A quanto pare, però, non sarà così.

L'atteso debutto di Amici 21: i retroscena sulla prima puntata di settembre

Nel dettaglio, i primi retroscena su Amici 21 rivelano che nel corso della prima puntata, in programma per sabato 18 settembre su Canale 5, ci sarà spazio per la presentazione della nuova squadra di professori che si metteranno in gioco "al servizio" dei giovani talenti della scuola.

Lorella Cuccarini è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo da Maria De Filippi anche se, questa volta, non sarà più un'insegnante di ballo.

La showgirl ha già confermato sui social che sarà la nuova prof di canto. Un cambio scuderia dettato dall'addio di Arisa: la cantante, infatti, quest'anno non tornerà nel cast del celebre talent show.

Via Arisa, Lorella Cuccarini cambia scuderia: le novità di Amici 2021/2022

Al posto della Cuccarini come prof di ballo, dovrebbe arrivare Raimondo Todaro anche se l'ex volto di Ballando con le stelle, al momento ha ammesso di non aver ancora firmato nessun contratto con Maria De Filippi per prendere parte al suo programma.

E poi ancora per la prima puntata di Amici 21 si era parlato di un possibile omaggio a Michele Merlo, il giovane cantante lanciato proprio dalla scuola di Maria De Filippi, che questa estate ha spiazzato tutti nel momento in cui è venuto a mancare.

Un grande dolore per tutti i fan del talent show e anche per mamma Maria De Filippi, che sui social del programma ha omaggiato Michele con bellissime parole di affetto.

Non sarebbe previsto l'omaggio a Michele Merlo al debutto di Amici 21

A quanto pare, però, nel corso della prima puntata di Amici 21 non dovrebbe esserci nessun omaggio per Michele Merlo, così come era stato vociferato sul web e sui social.

Secondo a quanto riportato dal settimanale Gente, non sarebbe in programma questo omaggio per il semplice motivo che non combacerebbe con lo stile di Maria De Filippi.

La conduttrice, infatti, non sarebbe intenzionata a rimestare di nuovo nel dolore aprendo una ferita che sta cercando faticosamente di cicatrizzare assieme a tutto il gruppo di lavoro del suo talent show, giunto alla ventunesima edizione di messa in onda su Canale 5.