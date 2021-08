Cambiamenti in arrivo in casa Mediaset per i palinsesti della prossima stagione autunnale. Le anticipazioni di queste ultime ore rivelano che ci saranno delle modifiche legate alla programmazione del mattino, dove è stato confermato il ritorno del morning show Mattino 5 per tutta la durata della stagione tv 2021/2022. A quanto pare, però, i vertici del Biscione avrebbero scelto di attuare un cambio programmazione e così il ritorno di Federica Panicucci, potrebbe slittare di ben due settimane.

Mattino 5 e Pomeriggio 5: la programmazione Mediaset per l'autunno 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2021, rivelano che il ritorno di Mattino 5 condotto dalla coppia composta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi era previsto a partire da lunedì 6 settembre.

Era questa la data scelta dai vertici del Biscione per riaccendere di nuovo la fascia del daytime, con il ritorno sia di Mattino 5 che di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso.

Al momento, però, per quella data sarebbe confermato il ritorno di Pomeriggio 5: la conduttrice partenopea, in una recente intervista ha ribadito il fatto che tornerà in onda da lunedì 6 settembre con una edizione rinnovata del suo talk show.

Il ritorno di Mattino 5 potrebbe slittare

Per quest'anno, infatti, Pomeriggio 5 darà maggiore spazio all'attualità e alla cronaca nera, senza dimenticare le storie della gente comune.

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda Mattino 5: il talk show condotto da Federica Panicucci, infatti, potrebbe essere sostituito per ben due settimane da Morning News, l'attuale programma estivo del mattino di Canale 5, condotto dalla giornalista del Tg 5, Simona Branchetti.

Il programma ha debuttato nella fascia mattutina a metà luglio ma ha conquistato l'attenzione degli spettatori Mediaset. La media attuale, infatti, risulta essere di oltre 700 mila spettatori nella prima parte e più di mezzo milione nella seconda, con una media complessiva che arriva a toccare il 15% di share.

Federica Panicucci sostituita da Simona Branchetti al mattino

Numeri decisamente positivi per questo esperimento estivo Mediaset, che hanno permesso alla rete ammiraglia di tener testa agli ascolti dei programmi del mattino di Rai 1.

E così, visti proprio i buoni risultati ottenuti, Dagospia ha fatto sapere che in casa Mediaset starebbe pensando di far proseguire Morning News per altre due settimane a settembre, facendo slittare così il ritorno di Mattino 5 con Federica Panicucci.

Come reagirà la conduttrice del programma Mediaset? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.