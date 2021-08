L'attesa per tutti i fan di Un posto al sole sta per terminare. La soap opera tornerà in onda in prima visione da lunedì 23 agosto, con la messa in onda dei nuovi episodi che si preannunciano ricchi di colpi di scena e sorprese. Ricordiamo che il giorno 26 Upas non andrà in onda per lasciare spazio ad un evento sportivo, mentre il 27 verrà trasmesso un doppio appuntamento.

Occhi puntati in primis su Clara, che dovrà affrontare un momento di crisi in seguito ad una proposta spiazzante del suo ex Alberto. Filippo, invece, sarà sempre più lontano da Serena.

Alberto manda in tilt Clara: trame Un posto al sole 23-27 agosto 2021

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in programma durante la settimana che va dal 23 al 27 agosto rivelano che per Clara inizierà un periodo turbolento. La donna, infatti, si ritroverà a fare i conti con una dichiarazione inaspettata del suo ex Alberto, che la manderà in crisi dal punto di vista sentimentale e personale.

Un duro colpo per Clara, la quale proprio adesso che sembrava aver ritrovato il sorriso e la felicità al fianco di Patrizio, sarà costretta a fare i conti con questa sorprendente proposta di Alberto.

Tutto ciò avverrà nel momento in cui Patrizio comincerà a prendere sempre più consapevolezza dei sentimenti che prova per Clara, spalleggiato anche dai suoi genitori, i quali si renderanno conto del reale interesse che ha verso la donna.

Filippo sempre lontano da Serena

Tutto, però, potrebbe essere messo nuovamente in discussione da Clara, poiché la dichiarazione di Alberto Palladini avrà delle conseguenze sul morale della donna. Cosa succederà a questo punto? La decisione di Clara emergerà negli episodi di Un posto al sole che verranno trasmessi a settembre su Rai 3.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, gli spoiler di Un posto al sole dal 23 al 27 agosto riportano che ci sarà spazio anche per le vicende di Filippo, il quale apparirà sempre più lontano da Serena e da sua figlia Irene.

Sartori non raggiungerà moglie e figlia in vacanza, nonostante Serena lo avesse pregato e cercato di convincere in tutti i modi affinché potessero trascorrere del tempo insieme.

Silvia divisa tra due uomini: anticipazioni Un posto al sole 23-27 agosto

Filippo resterà particolarmente colpito dalla vivacità di Viviana, una donna tornata di nuovo nella sua vita dopo un periodo di assenza.

Occhi puntati anche su Silvia. Le trame di Un posto al sole in onda fino al 27 agosto 2021 rivelano che la donna rientrerà a Napoli, e qui dovrà ancora una volta confrontarsi con Giancarlo, il quale non l'ha per niente dimenticata.

Tutto questo renderà più complicata la vita di Silvia, che si ritroverà divisa tra suo marito Michele e Giancarlo. Per questo motivo deciderà di confidarsi con Mariella per avere un consiglio su come affrontare questa intricata vicenda.